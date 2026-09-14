Lalitpur News: गोविंद सागर बांध के पास मिला वृद्ध का शव, पुलिस शिनाख्त में जुटी
झांसी ब्यूरो
Updated Mon, 14 Sep 2026 02:08 AM IST
Updated Mon, 14 Sep 2026 02:08 AM IST
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ललितपुर। कोतवाली पुलिस को रविवार की दोपहर को सूचना मिली कि झांसी-सागर नेशनल हाईवे-44 पर गोविंद सागर बांध के पास करीब 65 वर्षीय व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास के लोगों से शव की पहचान कराई, लेकिन किसी ने भी उसे पहचानने से इंकार कर दिया। हालांकि लोगों ने बताया कि उक्त वृद्ध पिछले दो-तीन दिन से यहां पर घूमता दिखाई दे रहा था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई की। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक अनुराग अवस्थी ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारण का पता चलेगा। शव की शिनाख्त का प्रयास किया जा रहा है। संवाद
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