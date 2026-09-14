Lalitpur News: जेल चौकी से होगी मिलाई को आने वाले लोगों पर निगरानी, कंप्यूटर में सुरक्षित होगा रिकॉर्ड
झांसी ब्यूरो
Updated Mon, 14 Sep 2026 02:09 AM IST
Updated Mon, 14 Sep 2026 02:09 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
ललितपुर। जिला जेल में बंदियों से मिलाई करने के लिए आने वाले लोगों पर अब जेल चौकी से नजर रखी जाएगी। मिलाई को आने वाले लोगों का रिकॉर्ड कंप्यूटर में दर्ज कर सुरक्षित रखा जाएगा। इससे जरूरत पड़ने पर किसी भी व्यक्ति के जेल में आने और मिलाई करने संबंधी जानकारी आसानी से देखी जा सकेगी।
जिला कारागार में वर्तमान में 300 से अधिक बंदी निरुद्ध चल रहे हैं। इनमें कुछ सजायाफ्ता तो कुछ विचाराधीन बंदी है। निरुद्ध चल रहे इन बंदियों से मिलाई के दौरान आने वाले लोगों की पहचान और उनके संबंध में आवश्यक जानकारी जेल प्रशासन के की ओर से दर्ज की जाती है। अब पुलिस भी मिलाई करने आने वाले लोगों की निगरानी करेगी और उनका रिकाॅर्ड अपने पास सुरक्षित रखेगी। इसके लिए पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार बाजपेई जेल चौकी से निगरानी करने के साथ मिलाई को आने वाले लोगों का पूरा विवरण कंप्यूटर में सुरक्षित रखने की व्यवस्था लागू करने की पहल कर रहे हैं। बंदियों से मिलाई को आने वाले लोगों का रिकाॅर्ड जल्द ही जेल चौकी में कंप्यूटर में रखा जाएगा। इस व्यवस्था के लागू होने से पुलिस को काफी मदद मिलेगी। संदिग्ध गतिविधि या किसी मामले में जानकारी की आवश्यकता होने पर रिकॉर्ड की जांच की जा सकेगी। इसके साथ बंदी से कौन-कौन मिलने के लिए आ रहा है इसकी जानकारी पुलिस के पास रहेगी।
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ललितपुर। जिला जेल में बंदियों से मिलाई करने के लिए आने वाले लोगों पर अब जेल चौकी से नजर रखी जाएगी। मिलाई को आने वाले लोगों का रिकॉर्ड कंप्यूटर में दर्ज कर सुरक्षित रखा जाएगा। इससे जरूरत पड़ने पर किसी भी व्यक्ति के जेल में आने और मिलाई करने संबंधी जानकारी आसानी से देखी जा सकेगी।
जिला कारागार में वर्तमान में 300 से अधिक बंदी निरुद्ध चल रहे हैं। इनमें कुछ सजायाफ्ता तो कुछ विचाराधीन बंदी है। निरुद्ध चल रहे इन बंदियों से मिलाई के दौरान आने वाले लोगों की पहचान और उनके संबंध में आवश्यक जानकारी जेल प्रशासन के की ओर से दर्ज की जाती है। अब पुलिस भी मिलाई करने आने वाले लोगों की निगरानी करेगी और उनका रिकाॅर्ड अपने पास सुरक्षित रखेगी। इसके लिए पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार बाजपेई जेल चौकी से निगरानी करने के साथ मिलाई को आने वाले लोगों का पूरा विवरण कंप्यूटर में सुरक्षित रखने की व्यवस्था लागू करने की पहल कर रहे हैं। बंदियों से मिलाई को आने वाले लोगों का रिकाॅर्ड जल्द ही जेल चौकी में कंप्यूटर में रखा जाएगा। इस व्यवस्था के लागू होने से पुलिस को काफी मदद मिलेगी। संदिग्ध गतिविधि या किसी मामले में जानकारी की आवश्यकता होने पर रिकॉर्ड की जांच की जा सकेगी। इसके साथ बंदी से कौन-कौन मिलने के लिए आ रहा है इसकी जानकारी पुलिस के पास रहेगी।
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