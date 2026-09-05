Lalitpur News: झमाझम बारिश में रोमांच पैदा कर रहा च्यवन झरना

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पाली। बारिश से विंध्याचल की वादियां मनमोहक हैं। प्राकृतिक सौंदर्य सैलानियों को आकर्षित कर रहा है। च्यवन झरना, कनक़द्दर जलप्रपात और नीलकंठेश्वर मंदिर प्रमुख आकर्षण हैं। गुरुवार की झमाझम बारिश से पहाड़ियों से पानी गिर रहा है। दुर्गम रास्ते के बावजूद सैलानी जलप्रपात तक पहुंचते हैं। नीलकंठेश्वर मंदिर का मार्ग सुगम है, जहां शिवभक्त देर शाम तक दर्शन करते हैं। फोटो- हरगोविंद कुशवाहा