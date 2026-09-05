Lalitpur News: बच्ची बेचने के आरोप में चार के खिलाफ रिपोर्ट, दो गिरफ्तार

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पूनम ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया था कि 2020 में शादी के बाद ससुराल में अनबन होने पर वह मायके में रहने लगी थीं। फुटपाथ पर सामान बेचकर वह अपना गुजारा करती थीं। इसी दौरान झांसी निवासी एक युवक से प्रेम प्रसंग के बाद वह गर्भवती हो गईं। जुलाई 2026 में प्रसव का समय था। किराए का कमरा तलाशने के दौरान उनकी मुलाकात एक आशा कार्यकर्ता से हुई। आशा कार्यकर्ता ने उन्हें ललितपुर स्थित श्री बांके बिहारी हॉस्पिटल की नर्स सोनम से मिलवाया।पूनम के अनुसार सोनम उन्हें झांसी ले गई, जहां अस्पताल प्रबंधक भूपत कुशवाहा ने प्रसव के लिए डेढ़ लाख रुपये मांगे। इसके बाद पूनम ललितपुर लौटकर एक नर्सिंग होम में भर्ती हुईं। पूनम को 22 अगस्त की रात अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसी रात उन्होंने बेटी को जन्म दिया। उन्होंने अस्पताल में 19 हजार रुपये एडवांस जमा किए थे। आरोप है कि नर्स सोनम ने उनकी अनुमति के बिना नवजात बच्ची की फोटो खींचा और बच्ची को लेकर चली गई। 23 अगस्त को पूनम ने अपनी पुत्री मांगी तो सोनम ने देने से मना कर दिया। सोनम ने बताया कि उसने बच्ची को भूपत कुशवाहा को दे दिया है। इस घटना को दबाने के लिए सोनम ने पूनम से कहा कि कोई पूछे तो कहना पुत्री मर गई है। बांके बिहारी हॉस्पिटल ललितपुर ने भी पूनम को यही बात कहने को कहा था। आरोपियों ने बच्ची वापस न करने के एवज में पूनम को रुपये देने की पेशकश की।मामले में कोतवाली पुलिस ने नीतेश पटेल और निजी अस्पताल के प्रबंधक भूपत कुशवाहा गिरफ्तार कर लिया है। उनकी निशानदेही पर बच्ची अस्पताल में ही मिली है। बच्ची को उसकी मां को सौंप दिया गया है। मामले में वांछित आरोपियों की तलाश की जा रही है। पुलिस घटना से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है।संजीव कुमार बाजपेईएसपी