Lalitpur News: कैमरों ने आठ माह में पकड़े 140 ओवरलोड वाहन

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इनमें से 47,13,738 रुपये का राजस्व विभाग को प्राप्त हो चुका है। वहीं, 74,21,942 रुपये का राजस्व अभी बकाया है। जिले में अवैध खनन परिवहन रोकने के लिए चार चेकगेट बनाए गए हैं। ये चेकगेट हाईवे के नदनवारा, राजघाट, बानपुर और महरौनी में स्थित हैं। इन पर अत्याधुनिक कैमरे लगाए गए हैं। ये कैमरे खनिज ले जा रहे वाहनों की निगरानी करते हैं। बिना रॉयल्टी या प्रपत्र से अधिक खनिज वाले वाहनों के एआई कैमरे से ई-चालान किए जाते हैं। विभाग चालान की कार्रवाई कर राजस्व प्राप्त कर रहा है।जनवरी 2026 से 8 सितंबर तक 140 वाहनों के ई-चालान किए गए हैं। विभाग चालान किए गए वाहनों से वसूली के लिए प्रवर्तन कार्रवाई कर रहा है। सड़कों पर ऐसे वाहन मिलने पर उन्हें सीज भी किया जाता है।बकाया राशि की वसूली जल्द की जाएगी। इसके लिए लगातार चेकिंग कर कार्रवाई की जाएगी।सुदीप कुमार, जिला खान निरीक्षकआठ माह में चार चेकगेट से बिना रॉयल्टी व प्रपत्र से अधिक खनिज ले जा रहे 140 वाहनों के चालान कर 1,21,35,680 का जुर्माना लगाया गया है। इसमें 74,21,942 राशि शेष है। इसकी रिकवरी जल्द ही की जाएगी।- सुदीप कुमार, जिला खान निरीक्षक, ललितपुर