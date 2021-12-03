फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lalitpur News ›   Booking for wheat and barley seeds will continue until the 30th; the e-lottery will be held on November 1st.

Lalitpur News: गेहूं व जौ के बीजों की बुकिंग तीस तक होगी, ई लॉटरी एक नवंबर को

Thu, 17 Sep 2026 01:09 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Thu, 17 Sep 2026 01:09 AM IST
विज्ञापन
Booking for wheat and barley seeds will continue until the 30th; the e-lottery will be held on November 1st.
ललितपुर। रबी के सीजन में विभिन्न फसलों के बीज वितरण के लिए बुकिंग एवं ई-लॉटरी कराई जाएगी। इसमें कृषि विभाग की वेबसाइट (agriculture.up.gov.in) के माध्यम से कृषि विभाग में पंजीकृत कृषक बीज प्राप्त करने के लिए बुकिंग स्वयं एवं जन सुविधा केंद्र के माध्यम से कर सकेंगे। रबी सत्र 2026-27 में अनुदान पर बीज एवं निशुल्क बीज मिनीकिट प्राप्त करने के लिए प्रथम चरण की बुकिंग एवं लॉटरी प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। जबकि गेहूं एवं जौ फसल की बुकिंग 30 सितंबर तक होगी। उक्त की ई-लॉटरी 01 अक्टूबर को की जाएगी। समस्त फसलों के अवशेष लक्ष्य की बुकिंग के द्वितीय एवं तृतीय चरण के लिए बुकिंग शुरू हो चुकी है। जबकि द्वितीय एवं तृतीय चरण के लिए बुकिंग 7 दिन के अंतराल पर खोली जाएगी। इसके बाद प्रत्येक चरण तीन दिन का होगा। सोमवार से बुधवार तक बुकिंग होगी और फिर ई-लॉटरी बृहस्पतिवार को होगी। इसके बाद पुनः शुक्रवार से रविवार तक बुकिंग होगी एवं ई-लॉटरी सोमवार को जाएगी। यह जानकारी उपकृषि निदेशक ने दी है।
विज्ञापन

---
वर्तमान में बुकिंग के सापेक्ष अवशेष बीजों का वितरण यह है
फसल लक्ष्य अब तक बुकिंग
तोरिया तीन क्विंटल 0.75 क्विंटल
मटर 1914 क्विंटल 161 क्विंटल
चना 772.96 क्विंटल 274.56 क्विंटल
सरसों 31 क्विंटल 0.62 क्विंटल
मसूर 1264.96 क्विंटल 91.44 क्विंटल
सरसों मिनीकिट 8250 पैकेट 1348 पैकेट
मसूर मिनीकिट 2959 पैकेट 424 पैकेट
गेहूं 5048 क्विंटल 842 क्विंटल
जौ 325 क्विंटल 37.4 क्विंटल
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed