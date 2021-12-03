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कनिष्ठ लिपिक रिश्वतकांड : विभाग ने कार्रवाई के लिए जेडी को प्रेषित की एफआईआर कॉपी और पत्र

Thu, 17 Sep 2026 12:50 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Thu, 17 Sep 2026 12:50 AM IST
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The department forwarded the FIR copy and the letter to the JD for action.
ललितपुर। रिश्वत लेते हुए पकड़े गए बीएसए कार्यालय में कार्यरत कनिष्ठ सहायक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज होने और जेल जाने के बाद अब विभाग ने कार्रवाई के लिए संयुक्त शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) झांसी को एफआईआर की कॉपी व पत्र प्रेषित किया है।
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सेवानिवृत्त शिक्षक मदनमोहन नामदेव ने एंटी करप्शन टीम से बेसिक शिक्षा विभाग कार्यालय में तैनात कनिष्ठ सहायक राजेश कुमार कुशवाहा पर इंक्रीमेंट की फाइल को आगे बढ़ाने के लिए पांच हजार रुपये की रिश्वत मांगने की शिकायत की थी। जिसके बाद एंटी करप्शन की ट्रैप टीम ने 10 सितंबर को सेवानिवृत्त शिक्षक को कैमिकल लगे नोट देकर कनिष्ठ सहायक के पास भेजा था। यहां जैसे ही कनिष्ठ सहायक ने रुपये लिए थे, ट्रैप टीम ने उसे पकड़ लिया था। हालांकि टीम को रिश्वत के रुपये नहीं मिले थे। जबकि कनिष्ठ सहायक के हाथ धुलवाने पर पानी का रंग लाल हो गया था। एंटी करप्शन टीम के ट्रैप टीम प्रभारी श्याम सिंह की तहरीर पर कोतवाली सदर में कनिष्ठ सहायक राजेश कुमार कुशवाहा के खिलाफ भ्रष्टाचार की रिपोर्ट दर्ज कर उसे भ्रष्टाचार न्यायालय में पेश किया गया था। यहां से चौदह दिन की रिमांड पर आरोपी को जेल भेज दिया था। इधर रुपये बरामद करने के लिए मंगलवार को एंटी करप्शन की टीम बीएसए कार्यालय पहुंची थी। यहां कार्यालय में कनिष्ठ लिपिक की अलमारी में फाइलों के बीच दबाकर रखे रिश्वत के पांच हजार रुपये बरामद किए थे। इधर इस मामले में अब विभाग ने भी कनिष्ठ लिपिक के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अपनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। जिसमें विभाग को कनिष्ठ लिपिक के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर की कॉपी उपलब्ध होने के बाद उसे और एक पत्र को संयुक्त शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) झांसी को प्रेषित किया है। अब जेडी झांसी आगे की कार्रवाई करेंगे। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रत्नेश कुमार ने बताया कि इस मामले में कनिष्ठ लिपिक के खिलाफ कार्रवाई जेडी झांसी के द्वारा की जाएगी। इसके लिए एफआईआर और पत्र को प्रेषित किया गया है।
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