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Lalitpur News: भाजपा सरकार ने बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ किया- जगदीश

Thu, 17 Sep 2026 12:47 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Thu, 17 Sep 2026 12:47 AM IST
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The BJP government waived the loans of big industrialists
ललितपुर। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के राष्ट्रीय सचिव एवं बुंदेलखंड क्षेत्र के सह प्रभारी जगदीश चंद्र जांगिड़ ने बुधवार को कार्यकर्ताओं की बैठक ली। यह बैठक संगठन सृजन अभियान और आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर हुई। उन्होंने बूथ स्तर तक संगठन को सक्रिय करने पर विशेष जोर दिया।
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प्रेस क्लब में आयोजित कार्यकर्ताओं की बैठक में राष्ट्रीय सचिव ने भाजपा पर कड़ा प्रहार करते हुए उसे बेईमानों की पार्टी बताया। उन्होंने भाजपा नेताओं पर झूठ की पीएचडी करने का आरोप लगाया। कहा कि भाजपा सरकार ने बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ किया है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार किसानों की आवाज नहीं सुनती है। राम मंदिर चढ़ावे का पैसा डकारने और सारे ठेके गुजरातियों को देने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से हिम्मत और सूझबूझ से काम लेने को कहा। कहा कि कांग्रेस 403 विधानसभा सीटों पर तैयारी कर रही है।
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पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी ने बूथ, न्याय पंचायत, ब्लॉक और नगर स्तर पर संगठन सक्रिय करने की जरूरत बताई। पूर्व प्रदेश महासचिव राहुल रिछरिया ने संगठन की मजबूती में प्रत्येक कार्यकर्ता की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। वरिष्ठ नेता शशिराजा बुंदेला ने चुनाव की तैयारी लगातार जनता के बीच रहकर करने की बात कही। जिला कांग्रेस अध्यक्ष दयाराम रजक ने ललितपुर विधानसभा क्षेत्र से शशिराजा बुंदेला और नगर कांग्रेस अध्यक्ष रामनरेश दुबे के नाम प्रस्तावित किए। लक्ष्मी रजक और सरिता रजक ने इस दौरान कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। बैठक में जसपाल सिंह, पंकज हुंडेत, हरीबाबू शर्मा सहित कई अन्य नेता मौजूद रहे।
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