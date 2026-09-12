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Lalitpur News: अंडर-19 वर्ग में बिरधा हॉस्टल की टीम ने लहराया परचम

Sat, 12 Sep 2026 01:58 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Sat, 12 Sep 2026 01:58 AM IST
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Birdha Hostel team hoisted the flag in Under-19 category
बिरधा (ललितपुर)। झांसी के बड़ागांव में 70वीं मंडलीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता संपन्न हुई। इसमें माया ज्ञानोदय संस्कार अकैडमी बिरधा हॉस्टल की टीमों ने शानदार प्रदर्शन किया।
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अंडर 19 वर्ग में बिरधा हॉस्टल की टीम ने मऊरानीपुर को हराया। यह मैच बिरधा हॉस्टल ने 25-11 और 25-17 के स्कोर से जीता। इस जीत के साथ टीम ने मंडल की ओर से राज्य स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता में अपनी जगह पक्की की। अंडर 17 वर्ग में ललितपुर व झांसी और ललितपुर व जालौन के मध्य मैच हुए। इन मैचों में बिरधा हॉस्टल के विद्यार्थियों ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया।
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राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चयन
मंडल की ओर से अंडर 17 वर्ग में बिरधा हॉस्टल के चार विद्यार्थियों का चयन हुआ। अंडर 19 वर्ग में सात विद्यार्थियों को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए टीम में जगह मिली। अब ये सभी विद्यार्थी झांसी मंडल की ओर से राज्य स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता में मंडल का प्रतिनिधित्व करेंगे। यह प्रतियोगिता प्रयागराज में आयोजित होगी। जिला क्रीड़ा सचिव आशीष वर्मा,गवर्नमेंट हाई स्कूल बार प्रधानाचार्य व वरिष्ठ पीटीआई जलील खान, पीटीआई संतोष पटेल उपस्थित रहे। सभी ने चयनित विद्यार्थियों को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में चयन होने के लिए बधाई दी।
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