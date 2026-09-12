Lalitpur News: अंडर-19 वर्ग में बिरधा हॉस्टल की टीम ने लहराया परचम

विज्ञापन

अंडर 19 वर्ग में बिरधा हॉस्टल की टीम ने मऊरानीपुर को हराया। यह मैच बिरधा हॉस्टल ने 25-11 और 25-17 के स्कोर से जीता। इस जीत के साथ टीम ने मंडल की ओर से राज्य स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता में अपनी जगह पक्की की। अंडर 17 वर्ग में ललितपुर व झांसी और ललितपुर व जालौन के मध्य मैच हुए। इन मैचों में बिरधा हॉस्टल के विद्यार्थियों ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया।राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चयनमंडल की ओर से अंडर 17 वर्ग में बिरधा हॉस्टल के चार विद्यार्थियों का चयन हुआ। अंडर 19 वर्ग में सात विद्यार्थियों को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए टीम में जगह मिली। अब ये सभी विद्यार्थी झांसी मंडल की ओर से राज्य स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता में मंडल का प्रतिनिधित्व करेंगे। यह प्रतियोगिता प्रयागराज में आयोजित होगी। जिला क्रीड़ा सचिव आशीष वर्मा,गवर्नमेंट हाई स्कूल बार प्रधानाचार्य व वरिष्ठ पीटीआई जलील खान, पीटीआई संतोष पटेल उपस्थित रहे। सभी ने चयनित विद्यार्थियों को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में चयन होने के लिए बधाई दी।