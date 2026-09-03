Lalitpur News: मड़ावरा में गोवंश से टकराई बाइक, युवक गंभीर घायल

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जानकारी के अनुसार, ग्राम धवा निवासी विजय (25) बुधवार देर शाम किसी जरूरी काम से मड़ावरा आ रहा था। ब्लॉक मुख्यालय के पास रात के अंधेरे में उसे गोवंश नहीं दिखा। उसकी मोटरसाइकिल गोवंश से टकराकर असंतुलित होकर सड़क पर फिसल गई और विजय करीब 10 फुट दूर तक घसीटता चला गया। आसपास मौजूद लोगों ने घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया। स्थानीय लोगों के अनुसार, मड़ावरा में अन्ना गोवंशों के कारण आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि इन अन्ना जानवरों को सड़कों से हटाकर किसी सुरक्षित स्थान पर भेजा जाए।

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मड़ावरा-रनगांव। कस्बे में बुधवार देर शाम ब्लॉक मुख्यालय के पास बाइक सवार सड़क पर बैठे गोवंश से टकरा गया। हादसे में बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया।