Lalitpur News: शतक से चूके अंश दीक्षित, 93 रन बनाकर टीम को दिलाई जीत

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मैच में टॉस जीतकर अंश चैलेंजर ने पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। टीम की ओर से अंश दीक्षित ने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 93 रन बनाए। वहीं आभाष ने 23 और अंश वर्मा ने 11 रन का योगदान दिया। निर्धारित लक्ष्य के रूप में जय अंबे ग्रुप के सामने 158 रन की चुनौती रखी गई। लक्ष्य का पीछा करने उतरी जय अंबे ग्रुप की टीम अंश चैलेंजर के गेंदबाजों के सामने टिक नहीं सकी और 121 रन पर ही सिमट गई। टीम की ओर से अंश पटेल ने 26 और आरव श्रीवास्तव ने 20 रन बनाए, लेकिन अन्य बल्लेबाज बड़ी साझेदारी नहीं कर सके।अंश चैलेंजर की ओर से गेंदबाजी में भी शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। अंश वर्मा ने तीन विकेट झटके, जबकि अंश दीक्षित और विनायक पाठक ने दो-दो विकेट लेकर विपक्षी टीम की कमर तोड़ दी। इस तरह अंश चैलेंजर ने मुकाबला 36 रन से अपने नाम कर लिया। शानदार बल्लेबाजी और गेंदबाजी के लिए अंश दीक्षित को मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया।