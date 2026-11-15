धौर्रा ग्राम पंचायत : 20 लाख से लगाए गए 42 सीसीटीवी कैमरे में से 40 बंद

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फोटो 4संवाद न्यूज एजेंसीजाखलौन। बिरधा ब्लॉक की ग्राम पंचायत धौरा में त्रिनेत्र अभियान के तहत लगाए गए सीसीटीवी कैमरे बदहाली का शिकार हो गए हैं। करीब 20 लाख रुपये की लागत से लगे 42 में से 40 कैमरे बंद पड़े हैं। इससे गांव की निगरानी व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो गई है और सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं।गांव में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के उद्देश्य से 42 स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे। इन्हें जिला मुख्यालय स्थित इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर से भी जोड़ा गया था। इसका लक्ष्य गांव की गतिविधियों पर निरंतर नजर रखना था। हालांकि, कैमरे लगने के कुछ ही समय बाद यह पूरी व्यवस्था ठप हो गई। अराजक तत्वों ने कैमरों की केबल काटकर जमीन पर डाल दी। कई स्थानों पर खंभों से कैमरे भी गायब हो गए। इसके बावजूद जिम्मेदार विभागों ने इनकी मरम्मत या दोबारा संचालन की सुध नहीं ली। लाखों रुपये खर्च होने के बाद भी कैमरों की बदहाली दूर नहीं हो सकी।00000000जिम्मेदारी और अनदेखीकैमरों की देखरेख की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की थी। वहीं, इनकी निगरानी इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर के माध्यम से होनी थी। लेकिन दोनों ही स्तरों पर इस महत्वपूर्ण व्यवस्था की अनदेखी की गई। अराजक तत्वों के कारण हुई क्षति के बाद भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इससे गांव की सुरक्षा व्यवस्था कमजोर पड़ गई है।00000000अधूरी कार्ययोजनासमस्या के समाधान के लिए पंचायती राज विभाग ने एक नई कार्ययोजना तैयार की थी। इस कार्ययोजना के तहत धौर्रा में 11 नए खंभे लगाए जाने थे। लेकिन अभी तक यह काम शुरू नहीं हो सका है। ऐसे में विभाग की यह कार्ययोजना केवल कागजों तक ही सीमित रह गई है। गांव की सुरक्षा के लिए लगाई गई यह व्यवस्था अब केवल शोपीस बनकर रह गई है।00000000000फोटो-5त्रिनेत्र अभियान के तहत गांव में कैमरे लगाए गए थे। देखरेख के अभाव में कैमरे गांव में शोपीस बनकर रह गए। लाखों रुपये खर्च करने के बाद कोई परिणाम नहीं मिला।-जहीरउद्दीनफोटो-5काफी समय से गांव में लगाए गए कैमरे खराब पड़े हुए हैं। कैमरे में लगे वायर भी टूट चुके हैं। कोई वारदात होने पर घटना की स्पष्ट जानकारी भी नहीं लग सकेगी।-पुष्पेंद्र कटारे000000जानकारी मिली है जल्द ही कैमरों को सही करवाया जाएगा।-कुंवर बहादुर सिंह, जिला पंचायत राज अधिकारी