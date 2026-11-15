धौर्रा ग्राम पंचायत : 20 लाख से लगाए गए 42 सीसीटीवी कैमरे में से 40 बंद
झांसी ब्यूरो
Updated Sun, 15 Nov 2026 11:59 PM IST
Updated Sun, 15 Nov 2026 11:59 PM IST
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अराजक तत्वों ने बिजली की केबल काटकर फेंकी, कई खंभों से गायब हुए कैमरे
फोटो 4
संवाद न्यूज एजेंसी
जाखलौन। बिरधा ब्लॉक की ग्राम पंचायत धौरा में त्रिनेत्र अभियान के तहत लगाए गए सीसीटीवी कैमरे बदहाली का शिकार हो गए हैं। करीब 20 लाख रुपये की लागत से लगे 42 में से 40 कैमरे बंद पड़े हैं। इससे गांव की निगरानी व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो गई है और सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं।
गांव में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के उद्देश्य से 42 स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे। इन्हें जिला मुख्यालय स्थित इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर से भी जोड़ा गया था। इसका लक्ष्य गांव की गतिविधियों पर निरंतर नजर रखना था। हालांकि, कैमरे लगने के कुछ ही समय बाद यह पूरी व्यवस्था ठप हो गई। अराजक तत्वों ने कैमरों की केबल काटकर जमीन पर डाल दी। कई स्थानों पर खंभों से कैमरे भी गायब हो गए। इसके बावजूद जिम्मेदार विभागों ने इनकी मरम्मत या दोबारा संचालन की सुध नहीं ली। लाखों रुपये खर्च होने के बाद भी कैमरों की बदहाली दूर नहीं हो सकी।
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जिम्मेदारी और अनदेखी
कैमरों की देखरेख की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की थी। वहीं, इनकी निगरानी इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर के माध्यम से होनी थी। लेकिन दोनों ही स्तरों पर इस महत्वपूर्ण व्यवस्था की अनदेखी की गई। अराजक तत्वों के कारण हुई क्षति के बाद भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इससे गांव की सुरक्षा व्यवस्था कमजोर पड़ गई है।
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अधूरी कार्ययोजना
समस्या के समाधान के लिए पंचायती राज विभाग ने एक नई कार्ययोजना तैयार की थी। इस कार्ययोजना के तहत धौर्रा में 11 नए खंभे लगाए जाने थे। लेकिन अभी तक यह काम शुरू नहीं हो सका है। ऐसे में विभाग की यह कार्ययोजना केवल कागजों तक ही सीमित रह गई है। गांव की सुरक्षा के लिए लगाई गई यह व्यवस्था अब केवल शोपीस बनकर रह गई है।
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फोटो-5
त्रिनेत्र अभियान के तहत गांव में कैमरे लगाए गए थे। देखरेख के अभाव में कैमरे गांव में शोपीस बनकर रह गए। लाखों रुपये खर्च करने के बाद कोई परिणाम नहीं मिला।-जहीरउद्दीन
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फोटो-5
काफी समय से गांव में लगाए गए कैमरे खराब पड़े हुए हैं। कैमरे में लगे वायर भी टूट चुके हैं। कोई वारदात होने पर घटना की स्पष्ट जानकारी भी नहीं लग सकेगी।-पुष्पेंद्र कटारे
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जानकारी मिली है जल्द ही कैमरों को सही करवाया जाएगा।-कुंवर बहादुर सिंह, जिला पंचायत राज अधिकारी
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संवाद न्यूज एजेंसी
जाखलौन। बिरधा ब्लॉक की ग्राम पंचायत धौरा में त्रिनेत्र अभियान के तहत लगाए गए सीसीटीवी कैमरे बदहाली का शिकार हो गए हैं। करीब 20 लाख रुपये की लागत से लगे 42 में से 40 कैमरे बंद पड़े हैं। इससे गांव की निगरानी व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो गई है और सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं।
गांव में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के उद्देश्य से 42 स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे। इन्हें जिला मुख्यालय स्थित इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर से भी जोड़ा गया था। इसका लक्ष्य गांव की गतिविधियों पर निरंतर नजर रखना था। हालांकि, कैमरे लगने के कुछ ही समय बाद यह पूरी व्यवस्था ठप हो गई। अराजक तत्वों ने कैमरों की केबल काटकर जमीन पर डाल दी। कई स्थानों पर खंभों से कैमरे भी गायब हो गए। इसके बावजूद जिम्मेदार विभागों ने इनकी मरम्मत या दोबारा संचालन की सुध नहीं ली। लाखों रुपये खर्च होने के बाद भी कैमरों की बदहाली दूर नहीं हो सकी।
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जिम्मेदारी और अनदेखी
कैमरों की देखरेख की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की थी। वहीं, इनकी निगरानी इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर के माध्यम से होनी थी। लेकिन दोनों ही स्तरों पर इस महत्वपूर्ण व्यवस्था की अनदेखी की गई। अराजक तत्वों के कारण हुई क्षति के बाद भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इससे गांव की सुरक्षा व्यवस्था कमजोर पड़ गई है।
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अधूरी कार्ययोजना
समस्या के समाधान के लिए पंचायती राज विभाग ने एक नई कार्ययोजना तैयार की थी। इस कार्ययोजना के तहत धौर्रा में 11 नए खंभे लगाए जाने थे। लेकिन अभी तक यह काम शुरू नहीं हो सका है। ऐसे में विभाग की यह कार्ययोजना केवल कागजों तक ही सीमित रह गई है। गांव की सुरक्षा के लिए लगाई गई यह व्यवस्था अब केवल शोपीस बनकर रह गई है।
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त्रिनेत्र अभियान के तहत गांव में कैमरे लगाए गए थे। देखरेख के अभाव में कैमरे गांव में शोपीस बनकर रह गए। लाखों रुपये खर्च करने के बाद कोई परिणाम नहीं मिला।-जहीरउद्दीन
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काफी समय से गांव में लगाए गए कैमरे खराब पड़े हुए हैं। कैमरे में लगे वायर भी टूट चुके हैं। कोई वारदात होने पर घटना की स्पष्ट जानकारी भी नहीं लग सकेगी।-पुष्पेंद्र कटारे
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जानकारी मिली है जल्द ही कैमरों को सही करवाया जाएगा।-कुंवर बहादुर सिंह, जिला पंचायत राज अधिकारी