Lalitpur News: पुरातत्व संग्रहालय में प्राचीन मूर्तियां बोलेंगी अपना इतिहास, डिस्प्ले से दिखाई जाएंगी जानकारी

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नेहरूनगर में पुरातत्व संग्रहालय को किया जा रहा आधुनिक म्यूजियम के रूप में विकसितफोटो-11संवाद न्यूज एजेंसीललितपुर। नेहरूनगर स्थित पुरातत्व संग्रहालय को आधुनिक संग्रहालय के रूप में विकसित किया जा रहा है। यहां प्राचीन मूर्तियों के इतिहास को प्रदर्शित किया जाएगा। यह आधुनिक संग्रहालय करीब पांच करोड़ रुपये की लागत से तैयार हो रहा है।पुरातत्व विभाग द्वारा संचालित यह संग्रहालय रखरखाव के अभाव में जर्जर स्थिति में पहुंच गया था। अब इसे आधुनिक रूप दिया जा रहा है। पुराने भवन में ही संग्रहालय बनाया जा रहा है, जहां मूर्तियों को उनके वजन के अनुसार स्टैंड पर रखा जाएगा। इन मूर्तियों के नाम और इतिहास लिखी पट्टिकाएं दीवारों पर लगाई जाएंगी। साथ ही, मूर्तियों के सामने दीवारों पर उनके इतिहास को प्रदर्शित किया जाएगा। परिसर में आधुनिक सुविधाओं वाला भोजनालय और एक खुला रंगमंच भी बन रहा है। यहां शौचालय और वाहन पार्किंग की व्यवस्था भी की जा रही है।पुरातत्व विभाग एक टिकट खिड़की और हॉल भी बना रहा है, जहां से टिकट लेकर ही प्रवेश मिलेगा। एक पुस्तकालय का निर्माण भी हो रहा है, जहां जनपद के पुरातत्व और पर्यटन महत्व की किताबें पर्यटकों के लिए उपलब्ध होंगी। संग्रहालय में प्राचीन मूर्तियों के साथ ही जनपद के प्रमुख पुरातत्व और पर्यटन स्थलों को भी प्रदर्शित किया जाएगा। यह पूरा संग्रहालय तीन महीने में बनकर तैयार होने की उम्मीद है।संरक्षित प्राचीन मूर्तियांसंग्रहालय में नौवीं से 12वीं सदी की करीब 134 मूर्तियां संरक्षित हैं। इनमें 12वीं सदी का धौरीसागर गांव से मिला वास्तुखंड शामिल है। छठवीं सदी की कुचदौं से प्राप्त चैत्य गवाक्ष युक्त रथिका में यम की प्रतिमा है। नौवीं सदी की ग्राम कुचदौं से मिली शुकनास की मूर्ति भी यहां है। दसवीं सदी की लेटे हुए विष्णु की मूर्ति और रथिका में कुबेर की मूर्ति भी संरक्षित की गई है। नौवीं सदी की माहेश्वरी प्रतिमा का अधोभाग और यमी की प्रतिमा भी आकर्षण का केंद्र हैं।सुरक्षा के पुख्ता इंतजामआधुनिक रूप से बनाए जा रहे इस संग्रहालय में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। सुरक्षा के लिए जहां गार्डों की तैनाती पहले से ही है, वहीं अब 23 सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे। यह कैमरे पूरे परिसर की निगरानी करेंगे।नेहरूनगर में सिद्धन बाइपास रोड पर पुराने पुरातत्व संग्रहालय को आधुनिक म्यूजियम के रूप में तैयार किया जा रहा है, जो जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगा। इसमें प्राचीन मूर्तियों व पुरातत्व एवं पर्यटन महत्व के स्थलों का डिस्प्ले किया जाएगा। यहां रेस्टोरेंट, स्मृति-चिह्न दुकान, ओपेन थिएटर भी बनाए जा रहे हैं।-राजीव त्रिवेदी, क्षेत्रीय पुरात्व अधिकारी, झांसी।