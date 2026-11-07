Lalitpur News: परीक्षा केंद्रों पर उठे 41 सवाल, अब आपत्तियों का निस्तारण

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माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाईस्कूल-इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा फरवरी माह से शुरू होना प्रस्तावित है। इस बार बोर्ड परीक्षा में जनपद के करीब 35,895 हजार छात्र-छात्राएं सम्मिलित होंगे। जिसमें हाईस्कूल में 21,093 और इंटरमीडिएट में 14,802 परीक्षार्थी शामिल हैं। परीक्षा के केंद्र के लिए 134 विद्यालयों ने बोर्ड की वेबसाइट आधारभूत सुविधाएं अपलोड की थी। 26 अक्तूबर को माध्यमिक शिक्षा परिषद ने हाईस्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए जिले में 50 केंद्रों की सूची जारी की थी और 28 अक्तूबर तक आपत्तियां मांगी थी। इन केंद्रों को लेकर निर्धारित तिथि तक 41 आपत्तियां आई थीं। जिला विद्यालय निरीक्षक ने इन आपत्तियों का निस्तारण किया। शुक्रवार को जनपदस्तरीय केंद्र निर्धारण समिति की संस्तुति के बाद इसे बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड करने की तैयारी करने में जुटा है। वेबसाइट पर यह सूची अपलोड किए जाने के बाद बोर्ड अब जल्द ही जनपद में परीक्षा केंद्रों की अंतिम सूची जारी करेगा।केंद्रों को लेकर आई थीं यह आपत्तियां10 आपत्तियां परीक्षा केंद्र अधिक दूरी को लेकर आई थीं।11 आपत्तियां परीक्षा केंद्र की आवंटित छात्रों की संख्या कम करने को लेकर आई थीं।10 आपत्तियां परीक्षा केंद्र बनाने को लेकर आई थीं।10 आपत्तियां परीक्षा केंद्र हटाने को लेकर आई थीं।जिले में घोषित किए गए केंद्रों की सूचीविद्यालय - संख्याअशासकीय सहायता प्राप्त - 11राजकीय विद्यालय - 13वित्तविहीन विद्यालय - 26योग - 50बोर्ड परीक्षा के लिए बोर्ड द्वारा जारी की गई परीक्षा केंद्रों की सूची को लेकर 41 आपत्तियां आई थीं। इन आपत्तियों का निस्तारण कर दिया गया है। जनपदस्तरीय केंद्र निर्धारण समिति की संस्तुति के बाद इसे बोर्ड की वेबसाइट पर ऑनलाइन अग्रसारित किया जा रहा है।ओमप्रकाश सिंह, जिला विद्यालय निरीक्षक