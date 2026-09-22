Lakhimpur Kheri News: महिला वर्ग के फाइनल में यूथ निघासन ने जीता खिताब

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पहले क्वार्टर फाइनल में तंबौर ने मटहिया को 17-10 से हराकर सात अंकों से जीत दर्ज की। दूसरे क्वार्टर फाइनल में संदीप मोबाइल क्लब उत्तराखंड ने बालाजी निघासन को 30-12 से पराजित कर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके बाद तंबौर और खैरीगढ़-ए के बीच पहला सेमीफाइनल खेला गया। दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर रही। अंतिम समय में तंबौर ने चार अंकों से जीत दर्ज कर फाइनल में जगह बनाई।मुकाबलों का शुभारंभ मुख्य अतिथि विधायक शशांक वर्मा, भाजपा जिलाध्यक्ष विनोद लोधी, चेयरमैन मोहम्मद कय्यूम, पूर्व चेयरमैन प्रदीप पुरवार और पूर्व सभासद राहुल गुप्ता ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर टॉस कराकर किया।