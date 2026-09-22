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Lakhimpur Kheri News: महिला वर्ग के फाइनल में यूथ निघासन ने जीता खिताब

Tue, 22 Sep 2026 11:16 PM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Tue, 22 Sep 2026 11:16 PM IST
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Youth Nighasan won the title in the women's category final
मैदान में जोर आजमाइश करती महिला खिलाड़ी।संवाद
निघासन। सिंगाही कस्बे के गुड़मंडी मैदान में बावन द्वादशी के उपलक्ष्य में चल रहे पांच दिवसीय कबड्डी टूर्नामेंट के चौथे दिन मंगलवार को रोमांचक मुकाबले हुए। पुरुष वर्ग में तीन मुकाबले खेले गए, जबकि महिला वर्ग के फाइनल में यूथ निघासन की टीम ने जीत दर्ज कर खिताब अपने नाम किया।
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पहले क्वार्टर फाइनल में तंबौर ने मटहिया को 17-10 से हराकर सात अंकों से जीत दर्ज की। दूसरे क्वार्टर फाइनल में संदीप मोबाइल क्लब उत्तराखंड ने बालाजी निघासन को 30-12 से पराजित कर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके बाद तंबौर और खैरीगढ़-ए के बीच पहला सेमीफाइनल खेला गया। दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर रही। अंतिम समय में तंबौर ने चार अंकों से जीत दर्ज कर फाइनल में जगह बनाई।
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मुकाबलों का शुभारंभ मुख्य अतिथि विधायक शशांक वर्मा, भाजपा जिलाध्यक्ष विनोद लोधी, चेयरमैन मोहम्मद कय्यूम, पूर्व चेयरमैन प्रदीप पुरवार और पूर्व सभासद राहुल गुप्ता ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर टॉस कराकर किया।
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