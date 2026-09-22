Lakhimpur Kheri News: थारू गांवों में अफसरों से नहीं, ग्रामीणों से पूछी योजनाओं की हकीकत
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Tue, 22 Sep 2026 11:34 PM IST
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लखीमपुर। थारू जनजाति क्षेत्र में सरकारी योजनाओं की हकीकत जानने के लिए मंगलवार को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, भारत सरकार के विशेष निगरानीकर्ता आर. हेमंत कुमार चंदनचौकी पहुंचे। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और जनजातीय उत्थान की योजनाओं का लाभ मिल रहा है या नहीं, इसकी जानकारी ग्रामीणों से सीधे ली। उनके साथ स्टेट कोऑर्डिनेटर जनजाति विकास यूके सिंह भी मौजूद रहे।
उत्तर प्रदेश के जनजातीय क्षेत्र वाले जिलों के भ्रमण की शुरुआत खीरी से हुई है। मंगलवार सुबह जिले में पहुंचे आर. हेमंत कुमार ने पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में वन, समाज कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रोबेशन और एकीकृत जनजाति विकास परियोजना के अधिकारियों से थारू क्षेत्र के गांवों, जनसंख्या और संचालित योजनाओं की जानकारी ली।
इसके बाद वह चंदनचौकी परियोजना क्षेत्र के गांवों में पहुंचे। यहां ग्रामीणों से योजनाओं का लाभ मिलने, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति तथा स्थानीय समस्याओं के बारे में सीधे फीडबैक लिया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों से भी मौके की व्यवस्थाओं की जानकारी ली गई।
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स्टेट कोऑर्डिनेटर जनजाति विकास यूके सिंह को नोडल अधिकारी के रूप में भ्रमण में शामिल किया गया है। दोनों अधिकारी खीरी के बाद बहराइच, सोनभद्र और बलरामपुर के जनजातीय क्षेत्रों का भी भ्रमण करेंगे। निरीक्षण के बाद रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपी जाएगी।
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उत्तर प्रदेश के जनजातीय क्षेत्र वाले जिलों के भ्रमण की शुरुआत खीरी से हुई है। मंगलवार सुबह जिले में पहुंचे आर. हेमंत कुमार ने पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में वन, समाज कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रोबेशन और एकीकृत जनजाति विकास परियोजना के अधिकारियों से थारू क्षेत्र के गांवों, जनसंख्या और संचालित योजनाओं की जानकारी ली।
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इसके बाद वह चंदनचौकी परियोजना क्षेत्र के गांवों में पहुंचे। यहां ग्रामीणों से योजनाओं का लाभ मिलने, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति तथा स्थानीय समस्याओं के बारे में सीधे फीडबैक लिया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों से भी मौके की व्यवस्थाओं की जानकारी ली गई।
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स्टेट कोऑर्डिनेटर जनजाति विकास यूके सिंह को नोडल अधिकारी के रूप में भ्रमण में शामिल किया गया है। दोनों अधिकारी खीरी के बाद बहराइच, सोनभद्र और बलरामपुर के जनजातीय क्षेत्रों का भी भ्रमण करेंगे। निरीक्षण के बाद रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपी जाएगी।