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Lakhimpur Kheri News: महिला को मगरमच्छ ही खींचकर ले गया था, अधखाया शव मिला

Tue, 15 Sep 2026 01:58 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Tue, 15 Sep 2026 01:58 AM IST
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Woman dragged away by crocodile, half-eaten body found
गंगा देवी: फाइल फोटो - फोटो : Samvad
धौरहरा। कफारा गांव में शनिवार शाम बाजार से सब्जी लेकर घर लौट रही महिला को मगरमच्छ नाले में खींच ले गया था। सोमवार सुबह तीसरे दिन नाले में उनका अधखाया शव मिल गया। मौके पर पहले महिला के कपड़े और मांस का अवशेष मिला था।
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कफारा टपरी निवासी गंगा देवी (55) पत्नी गुड्डू कोरी शनिवार शाम साप्ताहिक बाजार से घर लौट रही थीं। बुढ़िया नाले के पास उनके कपड़े और मांस के अवशेष मिले थे। इससे मगरमच्छ के हमले की आशंका जताई गई थी।
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सोमवार सुबह नाले में महिला का शव मिला। पुलिस के अनुसार शव पर मगरमच्छ के हमले के निशान थे और शव अधखाया था।
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छठे दिन भी नहीं मिला दिनेश का शव
धौरहरा। माथुरपुर गांव निवासी दिनेश को बीते बुधवार घाघरा नदी में नाव से मगरमच्छ खींच ले गया था। पुलिस और फ्लड पीएसी टीम छह दिन से नदी में उसकी तलाश कर रही हैं, लेकिन अभी तक उनका पता नहीं चला। तहसीलदार धौरहरा आदित्य विशाल ने बताया कि तलाश जारी है, अभी सफलता नहीं मिली है। संवाद
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