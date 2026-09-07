Lakhimpur Kheri News: तेज बारिश में नहीं पहुंच सके गवाह, टली सुनवाई

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जिला अधिवक्ता संघ ने बारिश के चलते विपरीत आदेश पारित न करने का प्रस्ताव पारित किया था। बचाव पक्ष ने लिखित प्रार्थना पत्र देकर गवाहों के उपस्थित न हो पाने का हवाला दिया। जिला जज ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर सुनवाई आगे बढ़ा दी।पिछली सुनवाई में आरोपियों ने सफाई साक्ष्य पेश करने के लिए समय मांगा था। अभियोजन पक्ष ने बताया कि सोमवार की तारीख इसी उद्देश्य से निर्धारित थी। आरोपियों ने अलग-अलग समय दिए जाने की याचना की। अदालत ने बचाव पक्ष को 14 सितंबर को गवाही पेश करने का आदेश दिया है।बचाव पक्ष ने तेज बारिश के कारण गवाहों के अदालत नहीं पहुंच पाने की जानकारी दी और गवाही पेश करने के लिए और समय मांगा। जिला जज ने बचाव पक्ष की दलील स्वीकार कर ली।