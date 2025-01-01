Lakhimpur Kheri News: मकान में सेंध लगाते समय लोगों ने ललकारा तो भाग गया चोर

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क्षेत्र निवासी राजमिस्त्री रमेश राठौर परिवार के साथ कुछ समय पूर्व रोजी-रोटी की तलाश में दिल्ली चले गए। मकान में ताला लगा था। रात में चोर ने पिछली दीवार में सेंध लगाई। आसपास के लोगों ने आहट सुनकर शोर मचाया और ललकारा तो वह अंधेरे में भाग गया। बाद में लोगों ने मकान के पीछे जाकर देखा तो दीवार की कई ईंटें निकली थीं। घटना की जानकारी मकान मालिक और पुलिस को दी गई।इधर, मैगलगंज क्षेत्र में पिछले 48 घंटे में चोरी की छह घटनाएं सामने आई हैं। इनमें दो बाइक चोरी भी शामिल हैं। लगातार घटनाओं से लोगों में नाराजगी है। लोगों का कहना है कि रात में पुलिस की गश्त दिखाई नहीं देती। उन्होंने नियमित और प्रभावी गश्त, पूर्व की घटनाओं के खुलासे और चोरों पर कार्रवाई की मांग की है।सीओ मितौली यादवेंद्र यादव ने बताया कि चोरी की घटनाओं को लेकर पुलिस की टीमें लगातार सक्रिय हैं। जल्द ही इनका अनावरण किया जाएगा।