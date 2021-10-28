Lakhimpur Kheri News: कमरे में फंदे से लटकता मिला विवाहिता का शव

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ग्रामीणों के मुताबिक, रूबी और अनीत के बीच आए दिन विवाद होता रहता था। अनीत का विवाह रुस्तमनगर, थाना महोली, सीतापुर निवासी रूबी से करीब 10 वर्ष पहले हुआ था। उनकी तीन वर्षीय बेटी है।सीओ मितौली यादवेंद्र ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है। अभी तक कोई तहरीर नहीं मिली है। घटना के कारणों की जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही मौत की स्थिति स्पष्ट होगी। संवाद