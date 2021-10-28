Lakhimpur Kheri News: कमरे में फंदे से लटकता मिला विवाहिता का शव
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Sat, 03 Oct 2026 01:29 AM IST
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मितौली। तेंदुआ गांव में शुक्रवार को अनीत भार्गव की पत्नी रूबी देवी (35) का शव कमरे में फंदे से लटकता मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना कर परिजनों से जानकारी ली।
ग्रामीणों के मुताबिक, रूबी और अनीत के बीच आए दिन विवाद होता रहता था। अनीत का विवाह रुस्तमनगर, थाना महोली, सीतापुर निवासी रूबी से करीब 10 वर्ष पहले हुआ था। उनकी तीन वर्षीय बेटी है।
सीओ मितौली यादवेंद्र ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है। अभी तक कोई तहरीर नहीं मिली है। घटना के कारणों की जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही मौत की स्थिति स्पष्ट होगी। संवाद
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ग्रामीणों के मुताबिक, रूबी और अनीत के बीच आए दिन विवाद होता रहता था। अनीत का विवाह रुस्तमनगर, थाना महोली, सीतापुर निवासी रूबी से करीब 10 वर्ष पहले हुआ था। उनकी तीन वर्षीय बेटी है।
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सीओ मितौली यादवेंद्र ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है। अभी तक कोई तहरीर नहीं मिली है। घटना के कारणों की जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही मौत की स्थिति स्पष्ट होगी। संवाद
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