Lakhimpur Kheri News: कंटेनर की चपेट में आने से ग्राम प्रशासक की मौत

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सावित्री देवी पत्नी स्व. रामचंद्र अपनी पोती श्वेता (19) के साथ जंगबहादुरगंज से दवा लेकर ई-रिक्शा से घर लौट रही थीं। मोहीउद्दीनपुर चौराहे के पास अचानक सड़क पर भैंस आ गई। उसे बचाने के लिए चालक ने ई-रिक्शा मोड़ दिया। झटका लगने से सावित्री देवी ई-रिक्शा से उछलकर सड़क पर जा गिरीं। इसी दौरान सीतापुर की ओर से आ रहे कंटेनर की चपेट में आ गईं। उनकी मौके पर ही मौत हो गई। श्वेता भी मामूली घायल हो गई।सीओ अरुण कुमार सिंह ने बताया कि हादसे के बाद कंटेनर चालक वाहन छोड़कर भाग गया था। पुलिस ने कंटेनर कब्जे में लेकर चालक की तलाश शुरू कर दी है।