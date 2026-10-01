Lakhimpur Kheri News: बंद बाइक को ठीक करते समय ट्रक से लगी टक्कर, युवक की मौत

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हरेंद्र मंगलवार रात चचेरे भाई कन्हैयालाल के साथ बाइक से एक मित्र को पलिया छोड़ने आए थे। रात करीब आठ बजे दोनों बाइक से गांव लौट रहे थे। अतरिया क्रॉसिंग के आगे अचानक बाइक बंद हो गई। हरेंद्र बाइक को सड़क किनारे करके ठीक करने लगा, तभी पीछे से आए तेज रफ्तार ट्रक ने उसे टक्कर मार दी। हादसे में दोनों घायल हो गए।राहगीरों की मदद से दोनों को सीएचसी पलिया लाया गया। उपचार के दौरान हरेंद्र ने दम तोड़ दिया। कन्हैयालाल का सीएचसी पलिया में इलाज चल रहा है। डॉक्टरों के अनुसार उसकी स्थिति पूरी तरह खतरे से बाहर है। संवादसड़क पर फिसली बाइक, युवक की जान गईपंजाब घाट से महंगापुर लौटते समय हुआ हादसापलियाकलां। पलिया-संपूर्णानगर मार्ग पर पंजाब घाट से महंगापुर लौट रहे बाइक सवार राजू निषाद (35) पुत्र भूदल निवासी महंगापुर की हादसे में मौत हो गई। रास्ते में अचानक बाइक अनियंत्रित होकर सड़क पर फिसल गई। हादसे में राजू गंभीर घायल होकर सड़क पर गिर पड़े।मौके से गुजर रहे राहगीर ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और राजू को तत्काल पलिया सीएचसी भेजा। अस्पताल में परीक्षण के बाद चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। संवाद