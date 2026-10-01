Lakhimpur Kheri News: अब स्कूलों में पढ़ाकू बच्चों की होगी पहचान

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पहल का उद्देश्य बच्चों में पढ़ने की आदत विकसित करना और मोबाइल फोन के अत्यधिक इस्तेमाल को कम करना है। बीएसए प्रवीण तिवारी ने बताया कि विद्यार्थियों को नियमित रूप से समाचार पत्रों के साथ प्रेरक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। स्कूलों में समाचार पत्र उपलब्ध कराने के लिए बजट भी दिया जा रहा है। इससे बच्चों को मोबाइल फोन से दूर कर पढ़ने की संस्कृति से जोड़ने में मदद मिलेगी।उन्होंने बताया कि पढ़ाई के साथ बच्चों को खेल, आत्मरक्षा, कला और क्राफ्ट जैसी गतिविधियों से भी जोड़ा जाएगा। जरूरत के अनुसार प्रोफेशनल कोच की मदद ली जाएगी। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की छात्राओं को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं के लिए तैयार किया जाएगा।बीएसए ने बताया कि प्रदेश के 25,790 प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में स्मार्ट क्लासरूम स्थापित किए जा चुके हैं।