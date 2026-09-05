Lakhimpur Kheri News: वसलीपुर की बहू पूजा ने केबीसी में जीते साढ़े 12 लाख

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गांव निवासी सजल मंडल की पत्नी पूजा दास ने बताया कि वह सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर हैं। उनके 1,90,000 फॉलोअर हैं। सोशल मीडिया पर उनकी गतिविधियों को देखते हुए सोनी टीवी की ओर से उनसे संपर्क किया गया। ऑनलाइन जूम एप के जरिये ऑडिशन हुआ। इसके बाद वह 18 अगस्त को मुंबई के केबीसी स्टूडियो के लिए रवाना हुईं। 20 और 21 अगस्त को शूटिंग हुई। इसका प्रसारण दो सितंबर की रात कौन बनेगा करोड़पति में किया गया। संवाद

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गोला गोकर्णनाथ। क्षेत्र के छोटे से गांव वसलीपुर ग्रंट की बहू पूजा दास ने कौन बनेगा करोड़पति (केबीसी) में पहुंचकर नाम रोशन किया। उन्होंने मेगास्टार अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट पर बैठकर सवालों के जवाब दिए और साढ़े 12 लाख रुपये जीते।