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नवोदय चयन परीक्षा प्रभारी अनूप कुमार मिश्रा ने बताया कि परीक्षा की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। केंद्रों पर निगरानी के लिए पर्यवेक्षकों के साथ बीईओ भी लगाए गए हैं। विद्यालय की ओर से सचल दल भ्रमण कर परीक्षा का जायजा लेगा। परीक्षार्थियों को प्रवेश पत्र, नीले या काले बॉल पेन और आधार कार्ड अथवा स्कूल का पहचान पत्र साथ लेकर जाना होगा। परीक्षा शुरू होने से आधे घंटे पहले केंद्र पर पहुंचना अनिवार्य है। ओएमआर शीट सावधानी से भरनी होगी। उस पर ओवरराइटिंग न करें और सही विकल्प का गोला गहरे निशान से भरें।सवा दो घंटे की होगी परीक्षासह परीक्षा प्रभारी वाईके प्रसाद ने बताया कि परीक्षा की अवधि सवा दो घंटे होगी। शुरुआत के 15 मिनट प्रश्नपत्र पढ़ने के लिए मिलेंगे। प्रश्नपत्र में मानसिक योग्यता के 40 प्रश्न 50 अंकों के, गणित और भाषा के 20-20 प्रश्न 25-25 अंकों के होंगे। सभी प्रश्नों के चार विकल्प होंगे। ओएमआर शीट जमा करनी होगी, जबकि प्रश्नपत्र पुस्तिका परीक्षार्थी अपने साथ ले जा सकेंगे।