लखीमपुर खीरी: वन विभाग के पिंजरों में कैद हुए दो तेंदुए, ग्रामीणों ने ली राहत की सांस

लखीमपुर खीरी के निघासन की उत्तर और दक्षिण वन रेंज में लगाए गए पिंजरों में एक-एक तेंदुआ कैद हो गया। एक ही दिन में दो तेंदुओं के पकड़े जाने से प्रभावित गांवों के ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। दोनों तेंदुओं का स्वास्थ्य परीक्षण कराने के बाद उच्चाधिकारियों के निर्देश पर उन्हें सुरक्षित वन क्षेत्र में छोड़ने या चिड़ियाघर भेजने की तैयारी की जाएगी।

विज्ञापन

उत्तर निघासन वन रेंज के हीरालालपुरवा गांव में तेंदुए को पकड़ने के लिए वन विभाग ने पिंजरा लगाया था। इसमें बकरे को चारे के रूप में बांधा गया था। मंगलवार सुबह बकरे के लालच में तेंदुआ पिंजरे में पहुंच गया और कैद हो गया। तेंदुए के पकड़े जाने की सूचना मिलते ही मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। रेंजर मोबीन आरिफ ने बताया कि पकड़ा गया तेंदुआ नर है। उसकी उम्र करीब छह वर्ष और वजन लगभग 50 किलो है।इधर, दक्षिण निघासन वन रेंज के बेलरायां क्षेत्र की बथुआ बीट में प्रधानपुरवा गांव के पास लगाए गए पिंजरे में भी मंगलवार सुबह तेंदुआ कैद हो गया। लंबे समय से तेंदुए की मौजूदगी से दहशत में रह रहे ग्रामीणों के लिए इसके पकड़े जाने की खबर राहत लेकर आई। क्षेत्रीय वन अधिकारी भूपेंद्र सिंह ने बताया कि पकड़ा गया तेंदुआ नर है और उसकी उम्र करीब आठ वर्ष है। उनके अनुसार बेलरायां रेंज में पकड़ा गया यह 15वां तेंदुआ है।