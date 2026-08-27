Lakhimpur Kheri News: लूट के जेवर बेचने पहुंचे तो पुलिस ने दबोचा

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सीओ मोहम्मदी अरुण कुमार सिंह ने बताया कि शाहजहांपुर के थाना पुवायां के गांव आवां दुगाईयां मजरा सतवां बुजुर्ग निवासी रोहित गौतम और मोहम्मदी क्षेत्र के गांव सुआताली मड़ेया निवासी नितिन गौतम को गिरफ्तार किया गया है। इनके साथ मोहम्मदी निवासी सराफा व्यापारी लक्ष्मण गुप्ता को भी गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। पुलिस के अनुसार, आरोपियों ने लूटे गए जेवर सराफा व्यापारी को बेचे थे।पुलिस ने तीनों को बुधवार अलसुबह मोहम्मदी-शाहजहांपुर मार्ग पर शंकरपुर राजा जाने वाले मोड़ के पास से गिरफ्तार किया।पुलिस के अनुसार, 12 अगस्त को हरदोई निवासी सोन पांडेय अपनी पत्नी के साथ जा रहे थे। दिलावरपुर के पास उनसे कुंडल और झुमकी लूट ली गई थी। 16 अगस्त को शाहजहांपुर रोड पर थाना बंडा क्षेत्र में शोभित की पत्नी से एक झाला लूटा गया था। पुलिस ने दोनों घटनाओं के खुलासे का दावा किया है।