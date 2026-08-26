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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lakhimpur Kheri News ›   Baram Baba Sthan will be beautified with an expenditure of Rs 89.70 lakh

Lakhimpur Kheri News: बरम बाबा स्थान का 89.70 लाख से होगा सुंदरीकरण

Wed, 26 Aug 2026 11:56 PM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Wed, 26 Aug 2026 11:56 PM IST
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Baram Baba Sthan will be beautified with an expenditure of Rs 89.70 lakh
गोला गोकर्णनाथ। मुन्नूगंज वार्ड नंबर 21 के भुसौरिया मार्ग स्थित बरम बाबा स्थान का वंदन योजना के तहत 89.70 लाख रुपये से सुंदरीकरण कराया जाएगा।
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नगर पालिका अध्यक्ष विजय शुक्ला रिंकू ने बताया कि बजट स्वीकृत हो चुका है। यहां सत्संग भवन, बैठने के लिए बेंच, आकर्षक लाइटिंग, इंटरलॉकिंग और श्रद्धालुओं की सुविधाओं से जुड़े कार्य कराए जाएंगे।
स्थान पर विशाल बरगद और पीपल के वृक्ष हैं। बरगद के नीचे सुहागिनें बट सावित्री पूजा करती हैं। सोमवती अमावस्या और शनिवार को आसपास के लोग पीपल का पूजन और दीपदान करते हैं।
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समाजसेवी विजय कुमार राठी ने अपने बड़े भाई राजेंद्र राठी की स्मृति में 19 अप्रैल 2016 को 8361 वर्ग फीट भूखंड सामाजिक और धार्मिक उपयोग के लिए नगर पालिका को दान किया था।संजय तिवारी ने कहा कि सुंदरीकरण से श्रद्धालुओं को सुविधाएं मिलेंगी। विजय राठी ने इसे खुशी की बात बताया। संवाद
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