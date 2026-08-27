Lakhimpur Kheri News: चोरी का आरोपी पुलिस को चकमा देकर भागा, फिर से पकड़ा गया

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घटना के समय प्रभारी निरीक्षक अंबर सिंह समेत पुलिसकर्मी बारावफात के जुलूस में व्यस्त थे। आरोपी ने इसी दौरान भागने की कोशिश की। प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि युवक को उसके पिता ने ही चोरी के मामले में पुलिस के हवाले किया था। परिवार वाले उसके कृत्यों से परेशान हैं। विज्ञापन

सीओ महक शर्मा ने बताया कि मामला उनके संज्ञान में है। उन्होंने एसएचओ को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। पुलिस ने आरोपी को पकड़कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। संवाद घटना के समय प्रभारी निरीक्षक अंबर सिंह समेत पुलिसकर्मी बारावफात के जुलूस में व्यस्त थे। आरोपी ने इसी दौरान भागने की कोशिश की। प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि युवक को उसके पिता ने ही चोरी के मामले में पुलिस के हवाले किया था। परिवार वाले उसके कृत्यों से परेशान हैं।सीओ महक शर्मा ने बताया कि मामला उनके संज्ञान में है। उन्होंने एसएचओ को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। पुलिस ने आरोपी को पकड़कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। संवाद

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गोला गोकर्णनाथ। चोरी के आरोप में बुधवार दोपहर पुलिस के कब्जे में आया युवक लघुशंका जाने का बहाना बनाकर भागने लगा। उसने पहरे पर तैनात महिला आरक्षी को चकमा दिया। शोर मचने पर कोतवाली के बाहर मौजूद पुलिसकर्मियों ने उसे कुछ दूरी तक दौड़ाकर पकड़ लिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।