तिकुनिया हिंसा कांड : आज भी जारी रहेगी सुनवाई

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अभियोजन पक्ष ने बृहस्पतिवार को राजन वर्मा, अरुण कुमार गुप्ता और इमरान खान को गवाही के लिए पेश किया। बचाव पक्ष ने इसमें अरुण कुमार गुप्ता व इमरान खान से जिरह पूरी कर ली। राजन वर्मा से जिरह पूरी नहीं हो पाई। अभियोजन पक्ष तिकुनिया हिंसा कांड मुख्य केस में अब तक 85 गवाह पेश कर चुका है, जबकि क्रॉस में गवाही पूरी होने के बाद अब मामला अंतिम बहस के पड़ाव पर है। विज्ञापन



तीन अक्तूबर 2021 को तिकुनिया में हुई हिंसा के दौरान चार किसानों व एक पत्रकार के अलावा दो भाजपा कार्यकर्ताओं और एक ड्राइवर की मौत हो गई थी। इसमें चार किसानों व एक पत्रकार की मौत के मामले में पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्र टेनी के पुत्र आशीष मिश्र मोनू सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ मुख्य केस दर्ज किया गया था। भाजपा कार्यकर्ताओं व ड्राइवर की मौत वाले मामले में चार किसान आरोपी हैं। अभियोजन पक्ष ने बृहस्पतिवार को राजन वर्मा, अरुण कुमार गुप्ता और इमरान खान को गवाही के लिए पेश किया। बचाव पक्ष ने इसमें अरुण कुमार गुप्ता व इमरान खान से जिरह पूरी कर ली। राजन वर्मा से जिरह पूरी नहीं हो पाई। अभियोजन पक्ष तिकुनिया हिंसा कांड मुख्य केस में अब तक 85 गवाह पेश कर चुका है, जबकि क्रॉस में गवाही पूरी होने के बाद अब मामला अंतिम बहस के पड़ाव पर है।तीन अक्तूबर 2021 को तिकुनिया में हुई हिंसा के दौरान चार किसानों व एक पत्रकार के अलावा दो भाजपा कार्यकर्ताओं और एक ड्राइवर की मौत हो गई थी। इसमें चार किसानों व एक पत्रकार की मौत के मामले में पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्र टेनी के पुत्र आशीष मिश्र मोनू सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ मुख्य केस दर्ज किया गया था। भाजपा कार्यकर्ताओं व ड्राइवर की मौत वाले मामले में चार किसान आरोपी हैं।

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लखीमपुर खीरी। तिकुनिया हिंसा कांड मुख्य केस की सुनवाई बृहस्पतिवार को जिला जज शिवकुमार सिंह की अदालत में हुई। इसमें अभियोजन पक्ष ने तीन गवाह पेश किए, जिसमें दो गवाहों के बयान होने के बाद जिरह भी पूरी हो गई। तीसरे गवाह से जिरह पूरी नहीं हो सकी है, जिसके लिए कोर्ट ने शुक्रवार को भी सुनवाई जारी रखने का आदेश दिया है। वहीं क्रॉस केस मामले की भी सुनवाई के लिए शुक्रवार की तिथि कोर्ट ने लगाई है।