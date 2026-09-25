Lakhimpur Kheri News: आठ फुट ऊंची दीवार फांदकर फार्म हाउस में घुसा तेंदुआ

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

--

--

नानक फार्म निवासी जरनैल सिंह ने सुबह सीसी कैमरे की फुटेज देखी तो घटना की जानकारी हुई। उन्होंने वन विभाग भीरा को सूचना देकर तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरा लगवाने की गुजारिश की। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और फुटेज का अवलोकन किया। आसपास निगरानी भी बढ़ा दी गई है।भीरा रेंजर रमाकांत सक्सेना ने बताया कि नानक फार्म के पास एक तेंदुआ गन्ने के खेतों में लगातार रहता है। टीम कांबिंग कर रही है। पिंजरा लगवाने के लिए विभाग को लिखा गया है। अनुमति मिलते ही पिंजरा लगवाया जाएगा।आबादी की ओर बढ़े सात हाथी, बढ़ाई गई निगरानीबांकेगंज। मड़हा जंगल में डेरा डाले सात नेपाली हाथी बुधवार रात मैलानी-भीरा हाईवे पार कर किशनपुर अभयारण्य की ओर बढ़े। यहां से मैलानी रेंज की सुल्तानपुर बीट की आबादी की ओर पहुंच गए।चिघाड़ने की आवाज सुनकर सतर्क हुए किसानों और निगरानी टीमों ने पटाखे दगाकर उन्हें खदेड़ा। इसके बाद हाथी मैलानी और खुटार रेंज की सीमा पर स्थित गोविंदपुर गांव की ओर बढ़े। यहां भी ग्रामीणों और निगरानी टीमों ने पटाखे दगाकर और शोर मचाकर उन्हें खदेड़ दिया। इससे हाथी फसलों को नुकसान नहीं पहुंचा सके।बफरजोन मैलानी रेंजर सुरेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि बृहस्पतिवार सुबह हाथी गढ़ा पुल के रास्ते जंगल की ओर चले गए। निगरानी टीमों को उनकी लोकेशन किशनपुर अभयारण्य और बफरजोन मैलानी रेंज की सीमा पर स्थित सुल्तानपुर बीट के जंगल में मिली है।दुधवा टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर डॉ. एच राजामोहन ने हाथियों की मौजूदगी को देखते हुए मैलानी-भीरा मार्ग से गुजरने वाले वाहन चालकों से सतर्कता बरतने की अपील की है। उन्होंने जंगल मार्ग पर निर्धारित 30 किलोमीटर प्रतिघंटा की गति से वाहन चलाने और स्वयं के साथ वन्यजीवों की सुरक्षा के नियमों का पालन करने के लिए कहा है।