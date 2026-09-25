Lakhimpur Kheri News: खुशबूदार धुआं भी फेफड़ों के लिए खतरनाक

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हालांकि, फ्लेवर और खुशबू हुक्के के धुएं को सुरक्षित नहीं बनाते। धुएं के संपर्क में आने से श्वसन तंत्र प्रभावित हो सकता है और फेफड़ों को नुकसान पहुंच सकता है।हर साल 25 सितंबर को विश्व फेफड़ा दिवस मनाया जाता है। इस मौके पर चिकित्सक धुएं के संपर्क से बचने की सलाह देते हैं। जिला अस्पताल के चिकित्सक डॉ. रोहित पाठक के अनुसार, चूल्हे का धुआं हो या हुक्के का, दोनों फेफड़ों के लिए खतरनाक हो सकते हैं। धुआं सांस के साथ अंदर जाने पर उसके कण और गैसें फेफड़ों तक पहुंचती हैं। फ्लेवर डालने से हुक्का सुरक्षित नहीं हो जाता।डॉ. रोहित पाठक ने बताया कि स्वाद और खुशबू के कारण फ्लेवर वाला हुक्का युवाओं को ज्यादा आकर्षित करता है। इससे हुक्के का जोखिम खत्म नहीं होता। हुक्के का धुआं श्वसन तंत्र के संपर्क में आता है और लगातार सेवन से फेफड़ों को नुकसान पहुंच सकता है।अगर लगातार खांसी, सांस लेने में परेशानी, सीने में जकड़न या सांस फूलने जैसी समस्या हो तो चिकित्सकीय सलाह लेनी चाहिए।ये हो सकती हैं दिक्कतेंअस्थमा, पॉपकॉर्न लंग्स और फेफड़ों से जुड़ी अन्य समस्याएंरक्तचाप बढ़ना और धमनियों का सिकुड़नारोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होनाशरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति धीमी होनामस्तिष्क के विकास की गति प्रभावित होनात्वचा संबंधी समस्याएं और दांत कमजोर व पीले होना