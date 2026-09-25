Lakhimpur Kheri News: टेंपो से घर लौट रही महिला का मंगलसूत्र छीन ले गए उचक्के

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संपूर्णानगर थाना क्षेत्र के सुमेरनगर निवासी सावित्री देवी पत्नी देवेंद्र सिंह उर्फ पिंटू ने बताया कि तबीयत खराब होने पर वह चेकअप कराने सीएचसी आई थीं। जांच के बाद मंगलसूत्र में लगे पैंडल को जुड़वाने गईं। इसके बाद टेंपो से घर लौट रही थीं। नयापुरवा-पटिहन रोड मोड़ के पास पुलिया से पहले बाइक सवार दो लोग पहुंचे और झपट्टा मारकर उनके गले से मंगलसूत्र छीनकर फरार हो गए। महिला के चीखने-चिल्लाने पर लोग एकत्र हो गए।लूटे गए मंगलसूत्र की कीमत करीब डेढ़ लाख रुपये बताई जा रही है। सीओ शिवम कुमार ने बताया कि घटना की जांच कराई जा रही है। जल्द ही आरोपियों को पकड़कर घटना का खुलासा किया जाएगा।