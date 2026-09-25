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Lakhimpur Kheri News: टेंपो से घर लौट रही महिला का मंगलसूत्र छीन ले गए उचक्के

Fri, 25 Sep 2026 01:24 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Fri, 25 Sep 2026 01:24 AM IST
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A woman returning home in a tempo was robbed of her mangalsutra by thieves
पलियाकलां। सीएचसी से चेकअप कराकर टेंपो से घर लौट रही महिला के गले से बाइक सवार दो लोग मंगलसूत्र छीनकर भाग गए। घटना बृहस्पतिवार शाम करीब 5:30 बजे नयापुरवा-पटिहन रोड मोड़ के पास हुई। पुलिस आसपास लगे कैमरों की फुटेज खंगाल रही है।
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संपूर्णानगर थाना क्षेत्र के सुमेरनगर निवासी सावित्री देवी पत्नी देवेंद्र सिंह उर्फ पिंटू ने बताया कि तबीयत खराब होने पर वह चेकअप कराने सीएचसी आई थीं। जांच के बाद मंगलसूत्र में लगे पैंडल को जुड़वाने गईं। इसके बाद टेंपो से घर लौट रही थीं। नयापुरवा-पटिहन रोड मोड़ के पास पुलिया से पहले बाइक सवार दो लोग पहुंचे और झपट्टा मारकर उनके गले से मंगलसूत्र छीनकर फरार हो गए। महिला के चीखने-चिल्लाने पर लोग एकत्र हो गए।
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लूटे गए मंगलसूत्र की कीमत करीब डेढ़ लाख रुपये बताई जा रही है। सीओ शिवम कुमार ने बताया कि घटना की जांच कराई जा रही है। जल्द ही आरोपियों को पकड़कर घटना का खुलासा किया जाएगा।
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