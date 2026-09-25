फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lakhimpur Kheri News ›   A tigress and two cubs were spotted on the Dharmapur-Kolva road

Lakhimpur Kheri News: धर्मापुर-कोलवा मार्ग पर दिखी बाघिन और दो शावक

Fri, 25 Sep 2026 01:23 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Fri, 25 Sep 2026 01:23 AM IST
विज्ञापन
A tigress and two cubs were spotted on the Dharmapur-Kolva road
धर्मापुर-कोलवा मार्ग पर धर्मापुर-कोलवा मार्ग पर धर्मापुर-कोलवा मार्ग पर बैठी बा​घिन। स्रोत: सोश
मझगईं। धर्मापुर से कोलवा फार्म जाने वाले मार्ग पर शाम करीब आठ बजे बाघिन और दो शावक दिखाई दिए। बम्हनपुर निवासी बलविंदर सिंह और गुरजीत सिंह चारपहिया वाहन से कोलवा फार्म स्थित घर लौट रहे थे। पुलिया के पास पहुंचने पर उन्हें सड़क किनारे दो शावक बैठे दिखे। कुछ ही देर बाद एक बाघिन भी रास्ता पार करती नजर आई।
विज्ञापन

अचानक सामने बाघों का कुनबा देखकर चालक बलविंदर सिंह ने गाड़ी पीछे कर ली। दोनों युवकों ने कार के भीतर से बाघों की गतिविधियों का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया।
विज्ञापन

रेंजर अंकित सिंह ने बताया कि मौके पर मिले पगचिह्नों के आधार पर बाघिन और दो अवयस्क शावकों की मौजूदगी की पुष्टि हुई है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed