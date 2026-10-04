फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lakhimpur Kheri News ›   The second installment of 154 beneficiaries of the PM Housing Scheme has been stopped

Lakhimpur Kheri News: पीएम आवास योजना के 154 लाभार्थियों की दूसरी किस्त पर रोक

Sun, 04 Oct 2026 11:38 PM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Sun, 04 Oct 2026 11:38 PM IST
विज्ञापन
The second installment of 154 beneficiaries of the PM Housing Scheme has been stopped
लखीमपुर खीरी। प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के तहत पहली किस्त पाने वाले 154 लाभार्थियों की दूसरी किस्त शिकायतों के चलते रोक दी गई है। विभाग अब इनकी पात्रता की जांच कर रहा है। पात्र पाए जाने पर ही अगली किस्त जारी होगी।
विज्ञापन

योजना के तहत फरवरी 2026 में जिले के 5100 लाभार्थियों को पहली किस्त मिली थी। इसके बाद लाभार्थियों ने आवास निर्माण शुरू कराया। करीब 2500 लाभार्थियों के आवास निर्माण की प्रक्रिया पूरी होने पर दूसरी किस्त की फाइल तैयार कर ली गई है।
विज्ञापन

पीओ डूडा गगन यादव ने बताया कि 154 मामलों की जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। करीब 2500 लाभार्थियों की दूसरी किस्त के लिए फाइल तैयार है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed