Lakhimpur Kheri News: गोकर्णतीर्थ के जल में उतराता मिला युवक का शव

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सूचना पर पुलिस ने शव निकलवाकर शिनाख्त कराई और परिजनों को सूचना दी। पत्नी अफसाना ने बताया कि मोहम्मद अहमद मजदूरी करते थे और शनिवार सुबह घर से निकले थे। उनके पीछे एक बेटा और दो बेटियां हैं। पिता मकसूद अहमद ने बताया कि बेटे को मिर्गी आती थी। वह यहां कैसे पहुंचा, पता नहीं। परिजनों ने किसी पर आरोप नहीं लगाया और तहरीर भी नहीं दी। सीओ जितेंद्र परिहार ने बताया कि पोस्टमाॅर्टम रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई होगी।

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गोला गोकर्णनाथ। गोकर्ण तीर्थ में रविवार सुबह मोहल्ला गढ़ी निवासी मोहम्मद अहमद (35) पुत्र मकसूद अली का शव संदिग्ध परिस्थितियों में पश्चिमी छोर पर सीढ़ियों के किनारे पानी में उतराता मिला।