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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lakhimpur Kheri News ›   The body of a young man was found floating in the waters of Gokarna Tirtha

Lakhimpur Kheri News: गोकर्णतीर्थ के जल में उतराता मिला युवक का शव

Sun, 04 Oct 2026 11:39 PM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Sun, 04 Oct 2026 11:39 PM IST
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The body of a young man was found floating in the waters of Gokarna Tirtha
मोहम्मद अहमद। फाइलफोटो
गोला गोकर्णनाथ। गोकर्ण तीर्थ में रविवार सुबह मोहल्ला गढ़ी निवासी मोहम्मद अहमद (35) पुत्र मकसूद अली का शव संदिग्ध परिस्थितियों में पश्चिमी छोर पर सीढ़ियों के किनारे पानी में उतराता मिला।
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सूचना पर पुलिस ने शव निकलवाकर शिनाख्त कराई और परिजनों को सूचना दी। पत्नी अफसाना ने बताया कि मोहम्मद अहमद मजदूरी करते थे और शनिवार सुबह घर से निकले थे। उनके पीछे एक बेटा और दो बेटियां हैं। पिता मकसूद अहमद ने बताया कि बेटे को मिर्गी आती थी। वह यहां कैसे पहुंचा, पता नहीं। परिजनों ने किसी पर आरोप नहीं लगाया और तहरीर भी नहीं दी। सीओ जितेंद्र परिहार ने बताया कि पोस्टमाॅर्टम रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई होगी।
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