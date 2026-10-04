यूपी बोर्ड : विद्यार्थियों के विवरण में संशोधन का मौका

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यूपी बोर्ड ने अब विद्यार्थियों के विवरण की जांच और आवश्यक संशोधन के लिए समय निर्धारित किया है। डीआईओएस विनोद कुमार मिश्रा ने बताया कि कक्षा-10 और 12 के विद्यार्थियों के विवरण की चेकलिस्ट परिषद के पोर्टल से प्राप्त कर संस्था के प्रधान द्वारा जांच की जाएगी।संशोधन आवश्यक होने पर विवरण अपडेट किया जा सकेगा। इसके लिए एक से छह अक्तूबर की मध्यरात्रि 12 बजे तक समय निर्धारित है। कक्षा-9 और 11 के विद्यार्थियों के विवरण की चेकलिस्ट भी प्रधान को जांचनी होगी। इन कक्षाओं के विवरण में पांच से आठ अक्तूबर की मध्यरात्रि 12 बजे तक संशोधन किया जा सकेगा।