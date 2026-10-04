यूपी बोर्ड : विद्यार्थियों के विवरण में संशोधन का मौका
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Sun, 04 Oct 2026 11:36 PM IST
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लखीमपुर खीरी। शैक्षिक सत्र 2026-27 के कक्षा-9 के विद्यार्थियों तथा परीक्षा वर्ष 2027 में कक्षा-10 और 12 के संस्थागत व व्यक्तिगत विद्यार्थियों के शैक्षिक विवरण ऑनलाइन अपलोड करने की प्रक्रिया पूरी हो गई है।
यूपी बोर्ड ने अब विद्यार्थियों के विवरण की जांच और आवश्यक संशोधन के लिए समय निर्धारित किया है। डीआईओएस विनोद कुमार मिश्रा ने बताया कि कक्षा-10 और 12 के विद्यार्थियों के विवरण की चेकलिस्ट परिषद के पोर्टल से प्राप्त कर संस्था के प्रधान द्वारा जांच की जाएगी।
संशोधन आवश्यक होने पर विवरण अपडेट किया जा सकेगा। इसके लिए एक से छह अक्तूबर की मध्यरात्रि 12 बजे तक समय निर्धारित है। कक्षा-9 और 11 के विद्यार्थियों के विवरण की चेकलिस्ट भी प्रधान को जांचनी होगी। इन कक्षाओं के विवरण में पांच से आठ अक्तूबर की मध्यरात्रि 12 बजे तक संशोधन किया जा सकेगा।
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यूपी बोर्ड ने अब विद्यार्थियों के विवरण की जांच और आवश्यक संशोधन के लिए समय निर्धारित किया है। डीआईओएस विनोद कुमार मिश्रा ने बताया कि कक्षा-10 और 12 के विद्यार्थियों के विवरण की चेकलिस्ट परिषद के पोर्टल से प्राप्त कर संस्था के प्रधान द्वारा जांच की जाएगी।
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संशोधन आवश्यक होने पर विवरण अपडेट किया जा सकेगा। इसके लिए एक से छह अक्तूबर की मध्यरात्रि 12 बजे तक समय निर्धारित है। कक्षा-9 और 11 के विद्यार्थियों के विवरण की चेकलिस्ट भी प्रधान को जांचनी होगी। इन कक्षाओं के विवरण में पांच से आठ अक्तूबर की मध्यरात्रि 12 बजे तक संशोधन किया जा सकेगा।
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