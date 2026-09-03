Lakhimpur Kheri News: बदलता रहा मौसम का मिजाज, उमस और धूप ने सताया
बरेली ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 11:29 PM IST
Updated Thu, 03 Sep 2026 11:29 PM IST
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लखीमपुर खीरी। जिले में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। बारिश के बाद अब तेज धूप के साथ उमस ने लोगों को परेशान कर दिया है।
बृहस्पतिवार को जिले में अधिकतम तापमान 31.4 डिग्री, जबकि न्यूनतम पारा 27.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सुबह से बादलों की आवाजाही बनी रही। बीच-बीच में निकल रही चिलचलाती धूप और उमस से लोग परेशान हुए। कुछ जगहों पर हल्की बौछार हुई। हालांकि इसके बाद उमस बढ़ गई। वहीं मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक आज आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और एक-दो बार बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। संवाद
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बृहस्पतिवार को जिले में अधिकतम तापमान 31.4 डिग्री, जबकि न्यूनतम पारा 27.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सुबह से बादलों की आवाजाही बनी रही। बीच-बीच में निकल रही चिलचलाती धूप और उमस से लोग परेशान हुए। कुछ जगहों पर हल्की बौछार हुई। हालांकि इसके बाद उमस बढ़ गई। वहीं मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक आज आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और एक-दो बार बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। संवाद