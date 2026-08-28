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Lakhimpur Kheri News: कीचड़ में धंस गया गांव का मुख्य रास्ता

Fri, 28 Aug 2026 11:49 PM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Fri, 28 Aug 2026 11:49 PM IST
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The main road of the village was submerged in mud
दनियारपुर की सड़क पर नाराजगी व्यक्त करते हुए ग्रामीण। संवाद
फरधान। क्षेत्र के दनियारपुर गांव में पंचायत भवन के पास मुख्य रास्ता कीचड़ और गहरे गड्ढों में तब्दील हो गया है। बारिश के बाद रास्ते पर घुटने भर पानी और कीचड़ होने से ग्रामीणों का निकलना मुश्किल है।
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ब्लॉक बेहजम की ग्राम पंचायत कोरैया मुफरत के मजरा दनियारपुर में पूरे रास्ते पर पानी और कीचड़ भरा है। ट्रैक्टर-ट्रॉलियों के पहियों से सड़क बुरी तरह कट गई है। ग्रामीण अनुज, राज प्रताप, जवाहर, प्रभु दयाल, जसवंत और ओम प्रकाश आदि ने बताया कि इसी मुख्य मार्ग से स्कूली बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग रोज गुजरते हैं। कीचड़ में फिसलकर गिरने से कई लोगों को चोट भी लग चुकी है। ग्रामीणों ने सड़क निर्माण के साथ जल निकासी की मांग की है।
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ग्राम प्रधान विमला देवी ने बताया कि करीब 200 मीटर सड़क का निर्माण कार्ययोजना में शामिल है। जल निकासी न होने से रास्ते पर जलभराव हो जाता है।
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