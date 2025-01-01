Lakhimpur Kheri News: रंगाई-पुताई करने वाले युवक का शव फंदे से लटका मिला
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Wed, 09 Sep 2026 12:02 AM IST
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गोला गोकर्णनाथ (खीरी)। त्रिलोक गिरि मंदिर के पीछे किराये के मकान में रह रहे बाराबंकी जिले के एक गांव निवासी दीपू रस्तोगी (46) पुत्र कैलाशनाथ का शव सोमवार रात कमरे में फंदे से लटका मिला। परिजनों ने पुलिस को तहरीर नहीं दी है।
पत्नी कंचन ने बताया कि दीपू रंगाई-पुताई का काम कर परिवार का भरण-पोषण करते थे। सोमवार देर शाम काम से लौटकर कमरे में चले गए। कुछ देर बाद कंचन उन्हें खाना खाने के लिए बुलाने गईं तो दीपू का शव छत के कुंडे से लटक रहा था। फंदे से उतारने तक उनकी मौत हो चुकी थी।
परिवार में पत्नी कंचन और चार बेटियां हैं। बड़ी बेटी की शादी हो चुकी है। 15 वर्षीय बेटी और सात वर्षीय दो जुड़वां बेटियां हैं।
सीओ महक शर्मा ने बताया कि प्रथम दृष्टया घटना आत्महत्या की प्रतीत हो रही है।
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पत्नी कंचन ने बताया कि दीपू रंगाई-पुताई का काम कर परिवार का भरण-पोषण करते थे। सोमवार देर शाम काम से लौटकर कमरे में चले गए। कुछ देर बाद कंचन उन्हें खाना खाने के लिए बुलाने गईं तो दीपू का शव छत के कुंडे से लटक रहा था। फंदे से उतारने तक उनकी मौत हो चुकी थी।
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परिवार में पत्नी कंचन और चार बेटियां हैं। बड़ी बेटी की शादी हो चुकी है। 15 वर्षीय बेटी और सात वर्षीय दो जुड़वां बेटियां हैं।
सीओ महक शर्मा ने बताया कि प्रथम दृष्टया घटना आत्महत्या की प्रतीत हो रही है।