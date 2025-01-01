Lakhimpur Kheri News: सिकंदराबाद चौराहे पर अस्थायी अतिक्रमण हटाया, स्थायी को नोटिस

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लोक निर्माण विभाग की योजना के अनुसार, चौराहे से पहले सड़क के दोनों ओर डेढ़-डेढ़ मीटर तक चौड़ीकरण किया जाएगा। चौराहे पर एक तरफ तीन से चार मीटर तक सड़क की चौड़ाई बढ़ाई जाएगी। इस तरह चौराहे की चौड़ाई छह से आठ मीटर तक बढ़ाने की तैयारी है। इससे वाहनों की आवाजाही आसान होगी और जाम व दुर्घटनाओं की आशंका कम होगी।इससे पहले 30 अक्तूबर को एसडीएम गोला और एसडीएम सदर की मौजूदगी में लोक निर्माण विभाग की टीम ने अभियान चलाकर दुकानदारों को अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे। स्थायी निर्माण हटाने के लिए नोटिस भी जारी किए गए थे। दुकानदारों ने खुद अस्थायी निर्माण हटाने के लिए एक सप्ताह का समय मांगा था।लोक निर्माण विभाग प्रांतीय खंड के अधिशासी अभियंता तरुणेंद्र त्रिपाठी ने बताया कि दीपावली के बाद निर्धारित समय सीमा पूरी होने पर प्रशासन पक्का अतिक्रमण हटाएगा। चौड़ीकरण की जद में आने वाला कोई भी अतिक्रमण नहीं छोड़ा जाएगा।