Lakhimpur Kheri News: जमीन पर दीयों की कतार, आसमान में आतिशबाजी की बौछार

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रात होते ही शहर के विभिन्न इलाकों में पटाखों की गूंज सुनाई देने लगी। बच्चों ने फुलझड़ी और अनार जलाकर त्योहार मनाया तो युवाओं और बड़ों ने बड़े पटाखे और आसमानी रॉकेट छोड़े। देर रात तक आतिशबाजी का सिलसिला चलता रहा।महिलाओं ने घरों और प्रतिष्ठानों में विधि-विधान से मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा-अर्चना की। दीप जलाकर सुख-समृद्धि की कामना की गई। बाजारों में भी दीपावली की रौनक रही। पलियाकलां में मुख्य बाजार, स्टेशन रोड और सिनेमा रोड पर सुबह से चहल-पहल रही। खील, बताशे, मिठाई, फल और पूजन सामग्री की दुकानों पर खरीदारों की भीड़ उमड़ी। घरों और प्रतिष्ठानों में दीप जलाए गए। प्रमुख मंदिरों में विशेष शृंगार और दीपदान हुआ।गोला गोकर्णनाथ में भी लोगों ने घरों और मंदिरों में पूजा-अर्चना की। मझगईं कस्बे सहित नौगवां, बम्हनपुर, बेला, कोठिया और गंगापुरवा में घरों और मंदिरों को झालरों से सजाया गया। बेहजम की रुकनापुर ग्राम पंचायत में ग्रामीणों ने परंपरा के अनुसार अलाय-बलाय जलाकर गांव के बाहर देवी-देवताओं के जयकारे लगाए और परिक्रमा की। सोमवार को अमावस्या पर लखनापुर स्थित बालाजी मंदिर में दर्शन कर प्रसाद चढ़ाया गया।500 बच्चों के साथ मनाई दीपावली, 250 परिवारों तक पहुंचाई खुशियांनिघासन। ब्लॉक प्रमुख हरप्रीत कौर और उनके पति अमनदीप सिंह ने नौरंगाबाद गांव स्थित आवास पर करीब 500 बच्चों के साथ दीपावली मनाई। बच्चों को मिठाई और उपहार वितरित किए। बिजुआ में पड़रिया तुला व्यापार मंडल अध्यक्ष रामजीत सिंह ने अपने पुत्र अनमोल सिंह और दिलप्रीत सिंह के साथ करीब 250 जरूरतमंद परिवारों को दीपावली की सामग्री बांटी। वहीं, रोटरी क्लब भीरा ने ''एक दीवाली खुशियों वाली'' अभियान के तहत जरूरतमंद परिवारों को मिठाई, कपड़े और अन्य जरूरी सामग्री वितरित की। क्लब पदाधिकारियों ने बताया कि संस्था सामाजिक कार्यों के साथ स्वास्थ्य शिविर, शिक्षा सहायता और पर्यावरण संरक्षण के कार्यक्रम भी आयोजित करती है। संवादकहीं 111 दीप जलाए तो कहीं गोवंश के बीच मनाया दीपोत्सवलखीमपुर खीरी। दीपावली पर जिले में धार्मिक और सामाजिक आयोजन भी हुए। 70वीं वाहिनी एसएसबी मुख्यालय पर संदीक्षा परिवार की महिलाओं और बलकर्मियों के लिए दीपावली मिलन समारोह आयोजित किया गया। कमांडेंट राजन कुमार श्रीवास्तव ने दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया।आराध्या अर्पी गो सेवा समिति की ओर से संचालित निराश्रित एवं चोटिल गोवंश आश्रय में भी दीपोत्सव मनाया गया। गोशाला को दीपों और मोमबत्तियों से सजाकर गोसेवकों ने गोवंश के बीच दीप जलाए और उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। गोलू जोशी, राजदीप मिश्रा, गोपी गुप्ता और रमेश अग्रवाल ने कहा कि त्योहार की खुशियां जरूरतमंदों, असहायों और बेजुबान जीवों तक पहुंचनी चाहिए। इस मौके पर आदर्श, रवि दीक्षित, चंचल, आकाश, सूरज और मोहित सहित अन्य गोसेवक मौजूद रहे।बिजुआ की ग्राम पंचायत कुंवरपुर कलां के मजरा बझेड़ा में शारदा नदी के तट पर ग्रामीणों ने 111 दीप जलाकर मां शारदा की पूजा-अर्चना और आरती की। दीपों से नदी का किनारा जगमगा उठा। इस दौरान चरण पाल सिंह, संतराम, शिवपूजन, नवीन, प्रियांशु, कपिल, प्रिंस, लिटिल और अजय सहित ग्रामीण मौजूद रहे। संवाद