Lakhimpur Kheri News: क्लीनिक पर इंजेक्शन लगने के बाद महिला की मौत

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

ओरीपुरवा निवासी रामगोपाल मौर्य के अनुसार, उनकी पत्नी खुशबू की तबीयत खराब थी। वह इलाज कराने दुबहा गांव स्थित राकेश मौर्य के क्लीनिक पर गई थीं। आरोप है कि इंजेक्शन लगाते ही उनकी हालत बिगड़ गई और वह बेहोश हो गईं।राकेश कुमार ने बातचीत में बताया कि महिला पिरथीपुरवा चौराहे के नूरुद्दीन डॉक्टर के यहां से इंजेक्शन लेकर आई थीं और उनसे लगाने के लिए कहा था। इंजेक्शन लगाते ही महिला बेहोश हो गईं। बातचीत में राकेश ने खुद को झोलाछाप भी बताया। वहीं, नूरुद्दीन ने कहा कि महिला को करीब दो महीने पहले इंजेक्शन लगाया गया था। घटना वाले दिन उन्होंने कोई इंजेक्शन नहीं दिया और न ही उन्हें पता है कि महिला इंजेक्शन कहां से लाई थीं।सीएचसी अधीक्षक डॉ. कुलदीप कुमार ने बताया कि मामले की जांच कर दोनों झोलाछाप के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।