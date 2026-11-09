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Lakhimpur Kheri News: लापता विक्रम का नहीं लगा सुराग, परिवार ने नहीं मनाई दीपावली

Mon, 09 Nov 2026 11:05 PM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Mon, 09 Nov 2026 11:05 PM IST
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No trace of missing Vikram, family skips Diwali celebrations
लापता विक्रम की पत्नी व उसके बच्चे। स्रोत: ग्रामीण
बिजुआ। जिस घर में दीपावली पर खुशियों के दीप जलने चाहिए थे, वहां इस बार अंधेरा छाया रहा। चार मासूम बेटियां अपने पिता की राह देखती रहीं, लेकिन 25 अक्तूबर से लापता मटहिया गांव निवासी विक्रम का कोई सुराग नहीं लगा। पत्नी अनीता और बुजुर्ग पिता रघुवर दास ने बेटे की तलाश में इस बार दीपावली नहीं मनाई।
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रघुवर दास ने बताया कि विक्रम खेत पर जाने की बात कहकर घर से निकला था। बाद में किसी ने सूचना दी कि उसका एक्सीडेंट हो गया है और उसे पलिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया है। हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल लखीमपुर रेफर किए जाने की जानकारी मिली। इस पर परिजन उसकी तलाश में निकले। पलिया और लखीमपुर के अस्पतालों के साथ पुलिस के भी कई चक्कर लगाए, लेकिन उसका पता नहीं चला।
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सीओ गोला जितेंद्र सिंह परिहार ने बताया कि मामले में गुमशुदगी दर्ज है। विक्रम की तलाश की जा रही है।
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