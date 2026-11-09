Lakhimpur Kheri News: गैस एजेंसी का गेट तोड़कर गोदाम तक पहुंचे ग्राहक, कर्मचारियों को पीटा

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आरोप है कि ग्राहकों ने एजेंसी का गेट तोड़कर गोदाम तक पहुंचने के बाद कर्मचारियों की पिटाई की। इस दौरान ईंट-पत्थर भी चले, जिसमें चंद्रकेश, अनुज और मनोज समेत कई कर्मचारी घायल हो गए।कर्मचारी चंद्रकेश के मुताबिक, रतनगंज निवासी दीपक और रंजीत तथा राजपुर निवासी किशन और रियाज से किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी। विवाद बढ़ने पर मारपीट और तोड़फोड़ हुई। इसके बाद कर्मचारियों ने पुलिस को सूचना दी और एजेंसी बंद कर दी। इससे दूरदराज से सिलिंडर लेने पहुंचे कई ग्राहकों को खाली हाथ लौटना पड़ा।सीओ शमशेर बहादुर सिंह ने बताया कि कर्मचारी की तहरीर पर चार लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है।