Lakhimpur Kheri News: पढ़ाई शुरू, लेकिन कॉलेजों में प्रवेश का सिलसिला अब भी जारी

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पिछले कुछ वर्षों में अगस्त के अंतिम सप्ताह तक प्रवेश प्रक्रिया पूरी हो जाती थी और पढ़ाई शुरू हो जाती थी। इस बार सितंबर में भी दाखिले चल रहे हैं। कॉलेज प्रशासन के अनुसार, सीटें रिक्त होने के कारण लखनऊ विश्वविद्यालय ने प्रवेश प्रक्रिया जारी रखी है।वाईडीसी के प्राचार्य डॉ. हेमंत पाल ने बताया कि विश्वविद्यालय ने प्रवेश जारी रखने के निर्देश दिए हैं। कॉलेजों में रिक्त सीटों पर सीधे प्रवेश लिए जा रहे हैं। जिन विद्यार्थियों का शुरुआती कोर्स छूटेगा, उसे अन्य विद्यार्थियों के साथ पूरा कराया जाएगा।प्रवेश के लिए सोशल मीडिया का भी सहारारिक्त सीटें भरने के लिए कॉलेज सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं। व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाने के साथ विद्यार्थियों से आसपास के बच्चों को कॉलेज में प्रवेश के लिए प्रेरित करने को कहा जा रहा है। प्रवेश कम होने के पीछे कोई विशेष कारण कॉलेज प्रशासन स्पष्ट नहीं कर पा रहा है।