लखीमपुर खीरी में डॉक्टर की मौत: शौर्य हॉस्पिटल के मालिक थे अजीत सिंह दिवाकर, कार के अंदर मिला शव

सड़क के किनारे खेत में खड़ी थी कार

उसके बाद वह अपनी कार से बिना किसी को बताए अस्पताल से निकले थे। करीब एक घंटे के बाद किसी परिचित का जतिन के पास फोन आया कि डॉ अजीत की कार इमलिया गांव से पहले रास्ते के किनारे खेत में खड़ी है।



परिजन बोले- नाक से निकल रहा था खून

मौके पर जाकर देखा तो वह ड्राइवर सीट पर अचेत पड़े थे। सिर के पीछे चोट थी। नाक से भी खून रिस रहा था। परिजनों ने बताया कि वह सोने की चेन और सोने अंगूठी पहनते थे। उनके पास करीब 50 रुपये नकद थे, जो गायब है। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है।