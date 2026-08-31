हिरासत में मौत का मामला: बदायूं में अजय राय बोले- पुलिस की पिटाई से गई राजेश की जान, यूपी में जंगलराज

'कांग्रेस लड़ने वाली पार्टी है, डरने वाली नहीं'

राहुल गांधी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज होने पर अजय राय ने कहा कि राहुल गांधी घबराने वाले नहीं हैं। उन पर 50 रिपोर्ट दर्ज हैं। जिस तरह से भाजपा मल्लिकार्जुन खड़गे पर हमला कर रही है। उनकी सभा होने के बाद शुद्धि करने का मुद्दा राहुल गांधी ने उठाया तो उनके ऊपर तमाम धाराएं लगाकर केस दर्ज कराया गया है। कांग्रेस लड़ने वाली पार्टी है डरने वाली नहीं।



उन्होंने कहा कि रिपोर्ट से नहीं डरेंगे और पीड़ितों को न्याय दिलाते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी दलितों का अपमान कर रही है। बदायूं में राजेश की जिस तरह से हत्या कर दी गई यह योगी सरकार के जंगलराज की निशानी है। जनमानस आज परी तरह से भाजपा से व्यथित है, इसलिए जनता का झुकाव कांग्रेस की ओर बढ़ रहा है।



मोहन भागवत के बयान पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि मोहन भागवत और भाजपा का दोहरा चरित्र है, यह तरफ लोगों को लड़ाते हैं और दूसरी तरफ बड़ी-बड़ी बातें करते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का एक-एक कार्यकर्ता राजेश कोरी के साथ खड़ा है। हम पीड़ित परिवार को न्याय दिलाकर रहेंगे।