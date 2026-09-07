Lakhimpur Kheri News: तीन खिताब अपने नाम कर ऑलओवर चैंपियन बनी निघासन की टीम

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

चार वर्गों में हुए मुकाबलों में एकेडमी की टीम ने तीन में पहला स्थान हासिल किया, जबकि एक में उपविजेता रही। इसी प्रदर्शन के आधार पर यूथ कबड्डी एकेडमी को प्रतियोगिता का ऑलओवर चैंपियन घोषित किया गया।बालिका अंडर-14 वर्ग में यूथ कबड्डी एकेडमी निघासन विजेता रही। आर इंडियन पब्लिक स्कूल झंडी दूसरे और गोल्डन फ्लावर हायर सेकेंडरी स्कूल पलिया तीसरे स्थान पर रहा।बालिका सीनियर वर्ग में भी यूथ कबड्डी एकेडमी निघासन ने पहला स्थान हासिल किया। चौहान कबड्डी एकेडमी ओयल दूसरे और गोल्डन फ्लावर हाई सेकेंडरी स्कूल पलिया तीसरे स्थान पर रहा।बालक अंडर-17 वर्ग में केंद्रीय विद्यालय सीतापुर विजेता रहा। यूथ कबड्डी एकेडमी निघासन दूसरे और यूथ कबड्डी एकेडमी निघासन की टीम तीसरे स्थान पर रही।अंडर-20 बालक वर्ग में यूथ कबड्डी एकेडमी निघासन विजेता रही। तंबौर कबड्डी एकेडमी दूसरे और आर इंडियन पब्लिक स्कूल तीसरे स्थान पर रहा।प्रतियोगिता में अंडर-14 बालिका वर्ग में छह, बालिका अंडर-17 में आठ, बालक अंडर-17 में 16 और बालक अंडर-20 वर्ग में आठ टीमों ने प्रतिभाग किया। खिलाड़ियों ने शानदार खेल का प्रदर्शन किया। दर्शकों ने तालियों से उनका उत्साह बढ़ाया।कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी, भाजपा जिलाध्यक्ष अरविंद गुप्ता, मंदिर के महंत राजेंद्र मिश्र, विजय मिश्र, राजेश मिश्र, अनिल पांडे, समाजसेवी दिग्विजय गुप्ता और अंशुल दीक्षित मौजूद रहे।