Lakhimpur Kheri News: शारदा नदी की कटान से घरों पर संकट, चार नदी में समाए

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प्रभावितों में हरिहर सिंह, रोहित, छोटेलाल, रामशरण, सुरेश, पप्पू और विश्राम शामिल हैं। ग्रामीणों के अनुसार, इनके मकानों का बड़ा हिस्सा नदी में बह चुका है। कुछ मकान 50 प्रतिशत तक कट गए हैं।शारदा किनारे बसे ग्रामीण घर खुद तोड़कर रिश्तेदारों के यहां शरण लेने के लिए मजबूर हैं। कुछ लोग तटबंध के किनारे झोंपड़ी डालकर रह रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन ने अब तक रहने के लिए कोई वैकल्पिक जगह नहीं दी है। कटान का दायरा बढ़ने से ग्रामीणों में डर का माहौल है।प्रशासन के आंकड़े अलगएसडीएम युगांतर त्रिपाठी ने बताया कि रूरा सुल्तानपुर में तीन घर कटने की रिपोर्ट तैयार की गई है। इसमें रोहित की झोंपड़ी, हरिहर सिंह का पक्का मकान और अशोक कुमार की झोंपड़ी शामिल है। अन्य मकानों को छूकर शारदा नदी बह रही है। उन्होंने बताया कि हल्की कटान हो रही है। लेखपाल राजीव कुमार वर्मा मौके पर रहकर लगातार रिपोर्ट भेज रहे हैं।